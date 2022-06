Speciální tarif na energie pro chudší domácnosti bude hotový do srpna, slibuje Bartoš

Speciální tarif na energie pro slabé domácnosti a některé provozy by měl být hotový a připraven k projednání nejpozději do začátku topné sezony, tedy do konce srpna. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedl místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara však firmy dosud neznají žádné parametry připravovaných programů, vláda s nimi detaily neprojednávala. Připravovaný zvláštní tarif na energie má podle vlády pomoci nízkopříjmovým rodinám a vybraným provozům s rostoucími náklady na energie. Zároveň má motivovat k úsporám při spotřebě. Bartoš dnes uvedl, že nejzazším termínem pro projednání programu je začátek topné sezony. Podle něj by pomoc měla být rozdělená podle jednotlivých tříd tarifů pro plyn a elektřinu. Zároveň by měl mít program motivační prvky, kdy po spotřebě určité hladiny energie by začal platit už znovu standardní tarif. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) už dříve řekl, že pomoc by měla být co nejadresnější, nikoliv plošná, aby ji čerpaly i bohatší příjmové skupiny. Dlouhá příprava a chybí detaily Přípravu zvláštního energetického tarifu ovšem kritizoval bývalý ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Podle něj trvá příliš dlouho a občané jej pocítí nejdříve ke konci roku. Zároveň kritizoval to, že dosud nebyly podmínky programu nijak představeny. To se nelíbí ani firmám. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara firmy stále neznají parametry připravovaných programů. „Kdybych znal detaily podle jakého klíče se bude ta podpora rozdělovat a kolika firmám pomůže, byl bych mnohem klidnější. Ale my ty detaily neznáme,“ řekl Špicar. Levnější proud z uhelných elektráren Bartoš dnes také sdělil, že neviděl nabídku, kterou podle Hospodářských novin učinil státu majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač. Web deníku na začátku května uvedl, že podnikatel nabídl vládě ke koupi levnější proud ze svých uhelných elektráren. Návrhem se podle webu měla zabývat porada ekonomických ministrů. „Nejsem si vědom, že by někde na stole ležela nějaká nabídka,“ řekl ministr, který patří mezi členy porady. Elektřina v dubnu podle dat Českého statistického úřadu meziročně zdražila o 30,1 procenta, cena plynu stoupla proti čtvrtému měsíci loňského roku o 44,2 procenta. Premiér Petr Fiala (ODS) tento týden při interpelacích ve Sněmovně řekl, že stát chce na pomoc občanům použít i dividendy energetické společnosti ČEZ, ve které je stát se 70 procenty akcií majoritním akcionářem. Vláda zároveň připravuje změny v dozorčí radě ČEZ. Bartoš dnes uvedl, že Piráti budou do rady nominovat analytika Janusze Konieczného z Nadačního fondu boje proti korupci. Nominaci akceptoval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), který podle Bartoše chtěl, aby mezi nominovanými nebyli lidé, kteří jsou aktivní v politice. Mezi dalšími oficiálně navrženými kandidáty jsou hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), Radovan Vávra, Radim Jirout, Jiří Kadrnka a Vít Doležálek. Mohlo by vás zajímat Za uplynulý rok v Česku změnilo dodavatele elektřiny rekordní množství zákazníků

