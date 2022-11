Sněmovna schválila definitivní konec EET

Elektronická evidence tržeb zřejmě definitivě skončí k závěru letošního roku. Její konec bez náhrady dnes schválila Poslanecká sněmovna. Vládní návrh musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident.

Evidence byla od jara 2020 kvůli pandemii covidu přerušena do konce letošního roku a stala se fakticky dobrovolnou. Pokud by se zákon nepodařilo schválit, začala by od příštího roku opět fungovat a rozšířila by se navíc na další obory podnikání. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který evidenci prosazoval, řekl již dříve, že EET narovnala podnikatelské prostředí a vynesla více než 35 miliard korun.

Opoziční hnutí ANO dnes neprosadilo zamítnutí vládní předlohy, ani návrh, aby se evidence stala dobrovolnou. Pro zrušení EET hlasovalo 92 ze 142 přítomných poslanců. Pro zrušení EET byli poslanci vládní koalice a přidali se k nim i poslanci SPD. Klub ANO hlasoval proti zrušení EET.

Podle stran nynější vládní pětikoalice představuje EET zbytečnou zátěž pro podnikatele a náklady pro stát. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve odmítl zachování evidence jako dobrovolné. Zdůvodnil to tím, že stát nemá žádnou výhodu, kterou by za získaná data podnikatelům nabídl. Zrušením evidence stát podle něj také ušetří peníze. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak označila zrušení EET za čistě politický krok bez jakékoli ekonomické logiky.

Evidence tržeb začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 se rozšířila na podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty. Původně měla být poslední fáze spuštěna loni 1. května a do EET se mělo podle odhadů zapojit dalších zhruba 300 000 podnikatelů. Zákon počítal ale s některými výjimkami. Neměla se vztahovat například na předvánoční prodej sladkovodních ryb.

Bývalá ministryně Schillerová argumentovala například tím, že náběh EET byl bezproblémový, evidence narovnala podnikatelské prostředí a přinesla víc peněz. Také veřejnost podle ní evidenci hodnotila pozitivně. „Pozitivní pohled na EET byl u veřejnosti zachován i přes nesoustavnou a obvykle nepravdivou kritiku současné vládní pětikoalice,“ prohlásila s odvoláním na průzkumy veřejného mínění.

Předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) na ranní tiskové konferenci řekl, že měl snahu jednat s jednotlivými odbornými svazy a dopátrat se toho, co by dobrovolnost přinesla. K faktickému účelu podle něj tyto svazy nedospěly. Ministr Stanjura poukazoval i na nárůst podílu bezhotovostních plateb, který se už loni zvýšil na 60 procent. Podnikatelé také podle něj nebudou považování za sprosté podezřelé a nebudou se muset obhajovat kvůli podezření, že šidí. Zpravodaj k předloze Vojtěch Munzar (ODS), který patří mezi kritiky EET, uvedl mimo jiné, že její přínosy nelze exaktně spočítat. Podle něj bývalá vláda vytvořila atmosféru preventivní nedůvěry vůči podnikatelům.

„Nikdo nepovažoval podnikatele za sprosté podezřelé,“ řekl Karel Havlíček (ANO). Hlavním důvodem pro zrušení EET je podle něj slib, který daly strany vládní koalice před volbami, a také snaha potopit vlajkovou loď hnutí ANO. „Je to politické bafuňářství,“ prohlásil. Varoval, že podnikatelé budou naopak preferovat platby v hotovosti. „Tento krok je pro šedou ekonomiku jako živá voda,“ konstatovala Schillerová.

Poslanci ANO vládě například vyčítali, že se vzdává kontroly nad dalším zdrojem příjmů rozpočtu, nezabývá se férovostí podnikatelského prostředí a obviňovali ji z neschopnosti. „Chcete zrušit systém, který tady jednoznačně narovnal pokřivené podnikatelské prostředí,“ řekl poslanec ANO Marek Novák. O narovnání podnikatelského prostředí hovořili i další zastánci z řad poslanců ANO.

Strany nynější vládní koalice a SPD byl proti zavedení EET

Předseda klubu SPD Radim Fiala připomněl, že jeho hnutí bylo proti zavedení EET. Dodal, že existují lepší a levnější metody, jak vybírat daně od malých živnostníků, které je nebudou ohrožovat.

Strany nynější vládní koalice, když byly v minulosti v opozici, se zavedením ani rozšířením EET nesouhlasily. V roce 2019 sněmovna schvalovala rozšíření evidence na další obory a poslanci museli rozhodnout o víc než osmi stech pozměňovacích návrzích. Hlasovali o nich postupně o každém zvlášť. Bylo mezi nimi asi 770 návrhů ODS na vynětí jednotlivých oborů podle úřední klasifikace NACE z evidence tržeb. Pozornost tehdy vzbudilo například odmítnutí návrhu vyjmout chov velbloudovitých zvířat nebo kosmickou dopravu.

Evidence tržeb se v minulosti řešila například při sněmovních interpelacích. Například v září 2020 musela tehdejší ministryně Schillerová na dotaz poslance Munzara vysvětlovat případ, kdy podnikatel dostal pokutu 5000 korun za to, že vystavil hostům souhrnnou účtenku za útratu celého stolu. Schillerová tehdy uvedla, že tento způsob jde proti zákonu a snižuje účinnost evidence.

V letech 2018 a 2019 se při interpelacích řešil další případ související s kontrolou dodržování povinnosti evidovat tržby. Finanční správa měla podezření, že některé restaurace neevidují tržby za svatební hostiny a případné ubytování hostů. V případě jedné provozovny úřad zjistil, že měla v termínech konání svatebních hostin zavřeno, nebo měla omezený provoz, ale neevidovala v nich žádné tržby. Podle ministryně tak vzniklo důvodné podezření na krácení příjmů v řádech desítek tisíc korun. Případ upoutal pozornost veřejností tím, že finanční úřad tehdy oslovil novomanžele a žádal od nich informace o svatebních hostinách.