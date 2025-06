Situace na Blízkém východě vede k oslabení koruny, zdražení ropy a propadu akcií

13. 6. 2025 – 15:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Situace na Blízkém východě, kde Izrael v noci podnikl letecké útoky na Írán vede k oslabení koruny, zdražení ropy a propadu cen akcií, vyplývá z vyjádření analytiků, které oslovila ČTK.

Ropa podle nich po úderu Izraele na Írán zdražuje nejvíce od roku 2022. Společně s oslabením koruny mohou zdražit pohonné hmoty v ČR, míní experti.

"Eskalace konfliktu má dopady na finanční trhy. Vidíme, že se propadají futures na americké akciové indexy, kdy hlavní americký S&P 500 se propadl zatím o 1,5 procenta a otevře tak dnešní obchodování pod hranicí 6000. Koruna jako měna rozvíjejícího se regionu na zvýšené napětí ve světě běžně reaguje oslabením. Útoky mezi Izraelem a Íránem nejsou výjimkou a koruna oslabuje. Prozatím k hranici 24,80 koruny za euro a 21,5 koruny za dolar," řekl ČTK analytik XTB Pavel Peterka.

Protože Írán je zásadním producentem ropy a útoky mohou mít vliv na stabilitu v regionu, ropa Brent podle Peterky krátce zdražila nad 76 dolarů za barel. Po tomto pohybu přišla korekce a před 10:00 se pohybovala okolo 72,5 dolaru za barel. Ještě ve čtvrtek se přitom jeden barel obchodoval pod 69 dolary. Pokud nedojde k brzké deeskalaci konfliktu, očekává analytik pokračování oslabování koruny. Ta zdraží importy, což se může projevit v inflačním tlaku a zvýšené míře rizik, dodal.

Česká národní banka by mohla podle něj reagovat delší pauzou v cyklu poklesu úrokových sazeb z důvodu opatrnosti okolo dalšího vývoje inflace, což by znamenalo pomalejší ekonomiku a dražší úvěry. Podobný efekt na ekonomiku má i dražší ropa. Oboje by se mohlo promítnout do zpomalení růstu české ekonomiky v letošním roce, poznamenal.

Cena ropy Brent dnes poskočila až o 13 procent, nejvíce od začátku ruské invaze na Ukrajinu v březnu 2022, upozornil analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Úder Izraele na Írán přitom může podle něj vést alespoň z části k trvaleji vyšším cenám ropy, tedy i pohonných hmot v ČR, neboť zásadně snižuje pravděpodobnost dojednání nové jaderné dohody Washingtonu a Teheránu.

Vyhlížený možný růst cen pohonných hmot v ČR ovšem může podpořit i dnešní oslabení koruny vůči dolaru, podotkl. Koruna ztrácí zatím jen mírně, 0,6 procenta, neboť znejistělí investoři se uchylují do bezpečných útočišť typu amerického dolaru. Vůči švýcarskému franku koruna ztrácí 0,5 procenta. Ke zlatu, tradičnímu bezpečnému útočišti z řad kovů, dokonce o 1,8 procenta. Naopak, výrazně zpevňuje vůči izraelskému šekelu, o 2,6 procenta. Izraelské měny se totiž investoři houfně zbavují zejména, a to kvůli obavě z další eskalace napětí na Blízkém východě, podotkl Kovanda.

Dražší ropa by ruku v ruce se slabší korunou vedla i ke zdražení pohonných hmot o jednu až tři koruny na litr v závislosti na dalším vývoji konfliktu, doplnil Peterka. "V případě posilování koruny a zlevňování ropy na zlevňování pohonných hmot čekáme. Naopak při růstu cen ropy, oslabení koruny a růstu obav z dalšího vývoje situace přichází růst jejich cen vcelku rychle," dodal.