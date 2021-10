Senát možná 9. listopadu projedná zdravotní stav prezidenta Zemana a převedení pravomocí

Organizační výbor Senátu bude jednat o 9. listopadu jako o možném termínu mimořádné schůze horní komory ke zdravotnímu stavu a schopnostem Miloše Zemana vykonávat funkci prezidenta. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce zopakoval, že před případným hlasováním o dočasném převedení pravomocí hlavy státu na jiné ústavní činitele požádá o aktuální zprávu o stavu prezidenta Ústřední vojenskou nemocnici, kde je Zeman hospitalizován.

Do rozpravy podle Vystrčila může zasáhnout i analýza toho, zda by případné rozhodnutí Senátu a Poslanecké sněmovny o přesunutí pravomocí mělo bezodkladný účinek, nebo by mohl soud pozastavit účinek rozhodnutí před svým posouzením. Zatím má informaci, že odkladný účinek toto rozhodnutí nemá. Právní analýzu ale zatím nemá k dispozici. „Tak daleko nejsme, je to další věc, která by hrála roli při rozhodování,“ uvedl s tím, že doufá, že prezident bude schopen vykonávat svou funkci a přijmout demisi vlády.

Kvůli postupu a doporučením organizačnímu výboru se sejde 2. listopadu senátní ústavní komise. „Pokud bude prezident schopen vykonávat aspoň jednu ze svých pravomocí, není důvod to (bod o přesunu pravomocí) zařazovat na pořad jednání,“ řekl dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News šéf komise Zdeněk Hraba (STAN). ÚVN v pondělí Senátu sdělila, že prezident není schopen vykonávat pracovní povinnosti a prognóza je krajně nejistá. V pátek oznámila, že se díky léčbě prezidentův stav mírně zlepšil.

Místopředsedkyně lidovců a senátorka Šárka Jelínková zdůraznila, že i po případném přijetí článku 66 ústavy o převedení pravomocí by Zeman zůstal prezidentem až do konce svého mandátu. Dodala, že Česko potřebuje akceschopnou vládu kvůli sílící epidemii či zdražování a nemůže měsíce čekat na prezidentovo uzdravení. SPD by podle svého poslance Jaroslava Foldyny při jednání o převedení pravomocí přikročila ve sněmovně k obstrukcím.

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) v pořadu řekl, že nevěděl, že ho při návštěvě prezidenta v ÚVN natáčejí na video, které v minulém týdnu zveřejnila prezidentská kancelář. Záznam zachycuje Zemana, jak podepisuje dokument ke svolání dolní parlamentní komory. Vondráček je rád, že video vzniklo a mohlo být zveřejněno.

Šéf sněmovny si také nemyslí, že by okolnosti jeho návštěvy u prezidenta v nemocnici a podpisu dokumentu ke svolání prvního zasedání sněmovny po volbách na 8. listopadu měla vyšetřovat mimořádná komise. „Prezident je součástí politického boje. Kdybychom to měli řešit vyšetřovací komisí, byl by to velký pokles,“ uvedl Vondráček. Podotkl, že z vyšetřovacích komisí vždy unikají informace. Zopakoval, že si u Zemana v nemocnici sňal respirátor, protože mu prezident špatně rozuměl. Dodal, že se po nemocnici pohyboval s respirátorem a dezinfikoval si ruce.

Vondráčkova návštěva u Zemana vyvolala kritiku i pochyby o jejím průběhu. ÚVN se distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu.

Vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář novinářům ve čtvrtek řekl, že ho Zeman pověřil ještě před hospitalizací 10. října, aby připravil podpisovou listinu svolávající zasedání nové sněmovny. Prezident podle něj zároveň rozhodl o Vondráčkově přítomnosti při podpisu listiny a uložil kancléři vše připravit. Mynář dále řekl, že ve středu 13. října o Zemanově rozhodnutí informoval premiéra Andreje Babiše (ANO). Pražský hrad zveřejnil video, na kterém Zeman 14. října mimo jiné za Vondráčkovy a Mynářovy přítomnosti v nemocnici svolání sněmovny podepisuje.

Vondráček dnes uvedl, že těžko rozlišuje, co je vůle prezidenta, a co jeho kancléře. Za chybu považuje, že nevěděl o zprávě nemocnice o pracovní neschopnosti prezidenta v době své návštěvy. Podle Vystrčila Mynář hraje absurdní hru a měl by odstoupit. K tomu ho vyzval i premiér Andrej Babiš (ANO).