Schválený rozpočtový schodek by se mohl zvýšit o dalších 45 miliard

Schválený schodek letošního státního rozpočtu by se mohl proti původnímu návrhu vlády zvýšit o dalších 45 miliard korun na celkových 375 miliard korun. Vláda původně navrhla zvýšení schodku o 50 miliard korun z 280 na 330 miliard. V dnešním druhém čtení novely rozpočtu ve sněmovně však koaliční politici vznesli další návrhy na zvýšení výdajů rozpočtu, a tím i jeho schodku.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce zvýšení výdajů o sedm miliard na sociální věci. Předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) a poslanec STAN Tomáš Müller chtějí na řešení nárůstu cen energií přidat celkem 38 miliard korun. Letošní schválený rozpočet by mohl hypoteticky vzrůst celkově o 95 miliard.

Poslanci pak dnes navrhli přesuny uvnitř rozpočtu zhruba za 65 miliard korun. Především opoziční poslanci chtějí přidávat peníze například na školství nebo na kulturu. Peníze chtějí brát kromě jiného z vládní rozpočtové rezervy. O návrzích rozhodnou poslanci při závěrečném schvalování novely rozpočtu. Mohlo by se konat již v příštím týdnu.

Jurečka svůj návrh zdůvodnil potřebou zajištění peněz na sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti. Celá částka má jít do kapitoly jeho ministerstva. Poslanci Adamec a Müller chtějí navýšit výdaje státního rozpočtu celkem o 38 miliard kvůli zajištění příspěvku na úhradu nákladů za energie a na pomoci podnikatelům s nárůstem cen energií.

Celkové výdaje státního rozpočtu už podle původního vládního návrhu, který vláda předložila poslancům, měly překročit dva biliony korun. Vláda navrhla zvýšit výdaje o 115 miliard, pokud by prošly oba uvedené pozměňovací návrhy, představoval by nárůst výdajů 160 miliard a celkové výdaje by vzrostly na 2,168 bilionu korun.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v dnešní rozpravě řekl, že podpoří rozumné pozměňovací návrhy, které povedou k úsporám. Podotkl však, že žádné takové zatím nenašel, protože opoziční návrhy vedou pouze k navýšení deficitu. Některé pozměňovací návrhy se podle něj podpořit nedají, protože peníze by zůstaly nevyčerpány. Chce k nim ale zpracovat odborná stanoviska. Podotkl, že o pozměňovacích návrzích se hlasuje ve třetím čtení. „Neříkám, že žádný z nich nemá šanci na přijetí,“ poznamenal.

Například místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO) chce přesunout pět miliard na podporu podnikání kvůli vysokým cenám energie. Místopředseda rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) chce odebrat 30 miliard z peněz určených do rozpočtu EU a převést je do vládní rozpočtové rezervy.

Přidat 1,3 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy na sociální služby chce stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Jeho stranická kolegyně a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová chce přidat 300 milionů na podporu bydlení a stejnou částku na rekonstrukce škol v malých obcích.

Pozměňovací návrh přinesla i skupina koaličních poslanců v čele s lidovcem Šimonem Hellerem. Chtějí odebrat prezidentské kanceláři 30 milionů korun na lesní hospodářství. Důvodem je pravomocné odsouzení ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka v souvislosti s ovlivňováním jedné ze zakázek v Lánské oboře. Prezident Miloš Zeman mu ale udělil milost a Balák ve funkci zůstal. Peníze by měly podle ohlášeného pozměňovacího návrhu k vládní rozpočtové novele jít na protidrogovou politiku a na podporu mládežnických spolků.