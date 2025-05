Rakušan podle očekávání obhájil funkci předsedy Starostů a nezávislých

17. 5. 2025 – 15:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan dnes podle očekávání obhájil post předsedy hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Získal 282 hlasů z 286, tedy 98,6 procenta. Čtyři delegáti se zdrželi. V čele STAN stojí Rakušan od dubna 2019, bez protikandidáta obhájil už v roce 2022. Ani dnes neměl vyzyvatele.

"Děkuji za důvěru, moc si toho vážím, po těch šesti letech mi to přijde až neuvěřitelné. Doufám, že svého hlasu nebudete litovat, udělám pro to absolutně všechno," řekl v projevu ke 298 delegátům. Dodal, že si zvolení váží možná ještě více než v roce 2019.

Ve své kandidátské řeči dnes Rakušan uvedl, že je STAN nejpodceňovanější politická síla v ČR. Jeho ambicí je, aby byl STAN nejsilnějším demokratickým klubem v Poslanecké sněmovně. "Pojďme narušit tu bipolaritu české politiky," řekl. Hnutí STAN podle něj může ukázat, že politika není založena na černé a bílé a nabídka politických stran a sil v ČR je mnohem bohatší.

STAN se po volbách nechystá do opozice, ale na vládní odpovědnost, uvedl také Rakušan v kandidátské řeči "Pokud máte třeba pocit, že jsme neprosadili v současné vládě to, co jsme měli, určitě je to naše odpovědnost a určitě tam chyby byly, tak musíme být silnější," řekl.