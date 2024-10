Rafael Nadal oznámil odchod z profesionálního tenisu; posledním turnajem bude finále Davis Cupu

Španěl Rafael Nadal, ikona světového tenisu s 22 grandslamovými tituly, ve čtvrtek oznámil, že po nadcházejícím finále Davis Cupu oficiálně ukončí profesionální tenisovou kariéru. Emotivní prohlášení slavný tenista zveřejnil na svých sociálních sítích.

Rafael Nadal, kterému je nyní 38 let, se zamyslel nad svou sportovní cestou a poslední dva roky označil za "obzvlášť těžké". Slavného sportovce trápila zranění, kvůli nimž vynechal významné turnaje včetně French Open 2023. Na poslední reprezentaci španělských barev v Davisově poháru, který se uskuteční od 19. do 24. listopadu, se ale prý těší. "Jsem nadšený, že mým posledním turnajem bude Davis Cup, na kterém budu moci reprezentovat svou zemi. Je to uzavření kruhu, protože jedním z mých prvních úspěchů bylo finále v Seville v roce 2004."

Nadal si vybudoval bohatou kariéru a je všeobecně ceněn za svých rekordních 14 titulů z French Open, které svědčí o jeho dominanci na antukových kurtech. Naposledy triumfoval na Roland Garros v roce 2022, čímž završil ohromující bilanci 112 výher a 4 porážek na tomto turnaji. Stal se se tak jedním z nejúspěšnějších hráčů tohoto sportu. Nad jeho kariérou se však vznášel stín zranění a jeho nedávná účast na velkých akcích byla poznamenána neúspěchy, včetně vypadnutí v prvním kole s Alexanderem Zverevem v sezóně 2023.

Toto oznámení znamená konec jedné éry. Fanoušci po celém světě vždy oceňovali jeho sportovní chování, odhodlání a houževnatost, což jsou vlastnosti, které inspirovaly nespočet budoucích sportovců. Nadalův odkaz přesahuje jen výčet titulů.

Tenisový svět se v emotivní závěrečné kapitole rozloučí s opravdovou legendou. Nadal se chystá na své poslední soutěžní vystoupení a jeho příznivci se zase bezpochyby těší na vyvrcholení unikátní kariéry. Finále Davis Cupu bude sloužit nejen jako Nadalovo rozloučení, ale také jako oslava jeho výjimečné cesty plné úspěchů a nezapomenutelných okamžiků.