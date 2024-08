Rabující násilníci zapálili ve Velké Británii hotel s migranty, knihovnu a zranili přes desítku policistů

Přes den se podobný incident odehrál i ve městě Rotherham na severu Anglie. Násilnosti v neděli odsoudil premiér Keir Starmer, který na dnešek svolal zasedání vládní komise pro mimořádné události Cobra. Napsal to zpravodajský server BBC News, podle něhož bylo o víkendu zatčeno přes 150 lidí.

Zasedání komise Cobra, v níž se scházejí ministři, státní úředníci či zástupci bezpečnostních a zpravodajských složek, má vládě poskytnout aktuální informace o víkendových násilnostech a pomoci připravit reakci pro příští dny. Ministryně vnitra Yvette Cooperová BBC řekla, že se jednání zaměří na to, aby výtržníci za své činy "zaplatili", a také na zodpovědnost sociálních sítí.

"Přijde zúčtování," poznamenala Cooperová na adresu výtržníků, pro jejichž útoky na mešity či policisty podle ní neexistuje žádná omluva. Británie podle ní byla o víkendu svědkem "hanebných scén".

U hotelu Holiday Inn v Tamworthu policie podle svého prohlášení zasahovala proti početné skupině lidí, která na hotel "házela předměty, rozbíjela okna, zapalovala ohně a útočila na policii". Nejméně jeden policista utrpěl zranění.

Obdobný incident se v neděli stal i na severu Anglie ve městě Rotherham, kde lidé rovněž zaútočili na hotel s migranty. Při střetech utrpělo zranění nejméně deset policistů, jeden z nich po zásahu do hlavy upadl do bezvědomí.

Násilnosti v neděli odsoudil premiér Starmer, který protesty označil za "organizované násilnictví, které nemá v našich ulicích ani na internetu místo". "Lidé v této zemi mají právo na bezpečí, a přesto jsme svědky útoků na mešity a muslimské komunity," uvedl také premiér, který hovořil o krajně pravicovém násilí.

Výtržnosti a protesty i na dalších místech Británie vypukly poté, co před týdnem sedmnáctiletý mladík vyzbrojený nožem v taneční škole v Southportu zabil tří dívky a dalších deset lidí zranil. Záhy se na internetu objevily nepravdivé informace, podle nichž útočil imigrant a muslim. Ačkoli podezřelí mladší 18 let nebývají v Británii jmenováni, soud ve snaze zabránit šíření dezinformací rozhodl o zveřejnění totožnosti podezřelého, kterým je Axel Rudakubana. Podle úřadů se narodil ve velšském Cardiffu rwandským rodičům a s islámem nemá nic společného. Případ se nevyšetřuje jako teroristický čin.

Nepokoje, ve kterých účinkovali především zástupci krajní pravice kupříkladu vedly i k vypálení knihovny v Liverpoolu.

Spellow Library after the local night's riot. I don't want to hear anyone saying this isn't what Liverpool is like. This WAS Liverpool, and unless we tackle this hatred and lawlessness head on this is what Liverpool will become.@DanCardenMP @harrydoyle96 @lpoolcouncil pic.twitter.com/j0h6x5LZbK