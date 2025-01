Putin vítá Trumpův zájem o kontakt, je třeba ale počkat na jeho nástup do funkce

Ruský prezident Vladimir Putin vítá zájem nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa o vzájemný kontakt, prozatím ale žádná taková žádost nepřišla.

Dnes to podle agentury Reuters prohlásil kremelský mluvčí Dmitrij Peskov, podle kterého je třeba nejprve vyčkat, až se Trump úřadu v Bílém domě ujme. Prezidentský slib složí Trump 20. ledna.

Trump i Putin v uplynulých týdnech shodně vyjadřovali ochotu ke vzájemnému jednání. Trump navíc během volební kampaně sliboval, že by jako prezident dokázal válku na Ukrajině do 24 hodin po nástupu do funkce ukončit. Nově ke konfliktu, který zahájilo Ruskou vojenskou invazí před třemi lety, řekl, že doufá v uzavření příměří do šesti měsíců.

Plán Trumpova budoucího zmocněnce pro tuto otázku, generálporučíka ve výslužbě Keitha Kellogga, počítá s vyvinutím tlaku jak na Ukrajinu, tak na Rusko.

V Kyjevě i řadě evropských zemí panují z Trumpova postupu obavy. Končící administrativa prezidenta Joea Bidena byla nejdůležitějším podporovatelem Ukrajiny v obraně před invazí.

Peskov se dnes vyjádřil k Trumpově výrokům o tom, že by rád pro Spojené státy získal Grónsko, které je součástí Dánska. Na dotaz novinářů, zda v tomto úsilí vylučuje vojenský i ekonomický nátlak, Trump odpověděl, že tak učinit nemůže. Trump vyslovil zájem i o Kanadu, kde však vojenskou cestu vyloučil.

Kremelský mluvčí řekl, že oblasti Arktidy, do které Kanada s Grónskem patří, spadá do ruské zóny strategických národních zájmů. Dodal, že Rusko bedlivě sleduje "dramatický vývoj" a že usiluje o mír a stabilitu v polárních regionech.