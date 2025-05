Proto na tyhle akce neberu partnerku! Záporák ze ZOO se bavil v objetí polonahých dívek

23. 5. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

Takhle má vypadat dobře chráněné soukromí – pár je spolu už dlouhé roky a jen velmi málo lidí o jeho existenci vůbec vědělo.

Jan Kopečný alias Kamil Ovčík skončil v seriálu ZOO ve vězení za své četné přečiny, ve skutečnosti si ale umí užívat života, jak se sluší a patří. Když tedy zrovna nepracuje, protože kariéra mu také zabírá dost času: Hraje v divadle a zpívá.

Kdo by Kopečného zahlédl na společenské akci, třeba na Playboy párty, kam vyrazil sám a čile se měl k přítomným slečnám, s největší pravděpodobností by si pomyslel, že je herec a zpěvák single. A krutě by se spletl: Partnerku totiž má. A to pěkně dlouho.

Žena jeho srdce je herečka Věra Vodičková, málokdo to o nich ale ví – ve společnosti se často objevují sami a vztah nedávají nijak okatě najevo. Což ani nemusí, protože si zkrátka věří.

„Neumím si představit, že bych byla ve vztahu, který nefunguje. Takže ano, klape to. Co se žárlivosti týče – kdo říká, že kde není žárlivost, není láska, asi nepoznal svobodu. A svoboda je pro mě klíčová. Honza mi ji dává, a já se ji naučila dávat jemu. Možná právě proto jsme spolu tak dlouho,“ popsala spokojený vztah sama Věra pro zeny.iprima.cz.

Kopečný, kterého zastihli redaktoři eXtra.cz na večírku Playboye, prozradil něco málo o vztahu: „Ona je poměrně známá díky X projektům, třeba tím, že chytala ryby s Kubou Vágnerem, ale je to herečka, tanečnice. Je to člověk, který tuhle branži dobře zná, a byla součástí i Zrádců,“

„Partnerky jsme na akce nikdy nevodili i z důvodu, že se chceme bavit a samozřejmě tady pokukovat po hezkých dámách,“ smál se.

„Jsme spolu dlouho a fór je v tom, že my ani jeden nevíme, jak dlouho spolu vlastně jsme. Takže já si myslím, že je to deset, jedenáct let dohromady, ale v podstatě žádný termín vlastně není. Takže se neslaví žádné výročí,“ prozradil.

Pohled na žárlivost má velmi podobný jako partnerka. Zkrátka není důvod: „Já si myslím, že tím, že jsme spolu takhle dlouho a zná tu branži, tak myslím, že už ani ne. Myslím si, že je to už takové, že to k tomu patří.“

zdroj: Profimedia.cz