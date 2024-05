Prohra současného prezidenta zkomplikuje cestu Severní Makedonie do EU

Severomakedonský prezident Stevo Pendarovski uznal porážku v dnešním druhém kole prezidentských voleb, informuje agentura Reuters. Po sečtení více než 70 procent volebních okrsků vede se 64 procenty hlasů kandidátka opozice Gordana Siljanovská-Davkovová. Konzervativní opozice vede i v parlamentních volbách, které se rovněž konaly dnes.

"Výsledky jsou jasné," řekl Pendarovski, kterému podle průběžných výsledků dalo hlas přibližně 29 procent voličů. Prezident následně pogratuloval "těm, kteří zvítězili".



Prezidentova sociální demokracie (SDSM), která byla v posledních letech u vlády, se ziskem 12,5 procenta hlasů výrazně ztrácí na hlavní opoziční stranu VMRO-DPMNE i v parlamentních volbách. Po sečtení zhruba poloviny okrsků měla konzervativní strana kolem 37 procent preferencí. Podle serveru Balkan Insight jsou sociální demokraté až na čtvrtém místě. Před SDSM se dostaly i dvě strany albánské menšiny.



Vládní strana v posledních letech čelila odlivu voličské přízně v souvislosti s řadou korupčních kauz, kritikou za neschopnost pozvednout životní úroveň občanů, jakož i a za údajně přílišné ústupky Albáncům a sousedním zemím v otázkách makedonské identity.



Hlas dnes mohlo odevzdat na 1,7 milionu voličů. Podle předběžných výsledků se zájem o volby ve srovnání s předchozím hlasováním zvýšil.

Gordana Siljanovská-Davkovová, nová prezidentka Severní Makedonie | zdroj: Foto: Profimedia



Vítězství VMRO-DPMNE a Siljanovské-Davkovové může mít důsledky pro zahraničněpolitickou orientaci Severní Makedonie. Strana i prezidentská kandidátka totiž shodně odmítají proevropskými sociálními demokraty navrhované změny ústavy, kterými Bulharsko podmiňuje zahájení přístupových rozhovorů Severní Makedonie s Evropskou unií. Spor se týká začlenění zmínky o bulharské menšině do severomakedonské ústavy. Siljanovská-Davkovová se sice vyslovila pro členství své země v EU, avšak pouze pokud to nepoškodí "makedonské státní a národní zájmy".



Otazník visí také nad pokračováním kompromisní dohody s Řeckem o název státu, v jejímž důsledku se země v roce 2019 přejmenovala na Severní Makedonii. Atény pak díky tomu umožnily vstup země do NATO. VMRO-DPMNE pod vedením předsedy Christijana Mickoského dohodu z opozičních řad odmítala. Siljanovská-Davkovová dříve uvedla, že jako prezidentka by místo názvu Severní Makedonie používala původní název Makedonie.