Prezident Pavel zahájí dvoudenní návštěvu Středočeského kraje

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí návštěvu Středočeského kraje. Na krajském úřadě v Praze se sejde s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN) a krajskými radními a zastupiteli. Diskutovat bude také se starosty o připravovaném Národním parku Křivoklátsko. Ve čtvrtek má na programu mimo jiné návštěvu skláren Kavalierglass v Sázavě na Benešovsku.

Na krajském úřadě dnes Pavla čeká debata s Peckovou, radními a zastupiteli, po skončení mají v plánu tiskovou konferenci. Další zastávkou bude Beroun, kde se prezident setká s klienty Domova seniorů TGM. Následovat bude debata se starosty v sokolovně v Křivoklátě na Rakovnicku o chystaném Národním parku Křivoklátsko a návštěva věznice ve Vinařicích na Kladensku. Prezidentova manželka si prohlédne ženskou věznici ve Velkých Přílepech u Prahy. První den návštěvy uzavře debata s veřejností na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.

Ve čtvrtek se prezident podívá do Psár-Dolních Jirčan u Prahy, kde ho čeká prohlídka nedávno vybudované školy Amos a debata s žáky. Odtud se vydá do skláren Kavalierglass na komentovanou prohlídku výroby. Dalším cílem budou Kněžice na Nymbursku. Tam bude diskutovat se zastupiteli na téma energetické soběstačnosti obcí a měst v ČR. Zamíří také do Kerska, projde naučnou stezkou spisovatele Bohumila Hrabala a vydá se k jeho chatě, kterou Středočeský kraj odkoupil a která se má po rekonstrukci otevřít veřejnosti. Pavlová si samostatně prohlédne výrobu v areálu společnosti Botanicus v Ostré nad Labem.

Pavel ve funkci prezidenta navštívil již většinu krajů, věnoval se zejména konkrétním problémům daných regionů. Naposledy letos v lednu zamířil do Plzeňského kraje.