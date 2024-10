Přesvědčte zákazníka k nákupu skrze jeho hmat. Využijte v obalu drip off lak

Každý detail je možností se odlišit. To je v dnešní přehlcené době pravdivější, než bylo kdy předtím. A pokud prodáváte fyzické produkty, určitě jste už nejednou řešili, jak zařídit, abyste zákazníka zaujali na první dobrou. Pojďme si ukázat, jak toho můžete dosáhnout snadno: s pomocí obalu zušlechtěného drip off lakem.

Zážitkový marketing skrze design obalu

Obal produktu je mimo jiné vaše možnost ovlivnit první dojem zákazníka z vaší značky. Když se to vezme za správný konec, může zvýšit povědomí o vaší značce, posílit loajalitu zákazníka a pozitivně ovlivnit prodejní výsledky. (Nejen) pro malé podniky je nevšední návrh obalu klíčem k diferenciaci na trhu a vytvoření nezapomenutelného zákaznického zážitku. Je to šance prorazit.

Jak zařídit, aby váš obal mezi ostatními vynikal

Ve zkratce: Nesoustřeďte se jen na to, na co se soustředí všichni.

Sáhněte po ekologických materiálech, jako jsou recyklované papíry nebo biologicky rozložitelné plasty. Ty spotřebitelé vyhledávají stále více.

Zvažte také například obaly, které lze znovu zajímavě použít, nebo obaly, které obsahují propagační prvky jako QR kódy s odkazy na soutěže či slevy.

Grafický design by měl být promyšlený, s jasně sladěnými barvami a písmem v souladu s identitou značky. Je známo, že barvy mají na zákazníka velký psychologický vliv.

Také rozvržení, formát obalu i volba písma – to zkušení výrobci obalů berou v potaz. Odlište se od zbytku tím, že kromě líbivého vizuálu zapojíte hmatový smysl zákazníka a použijte drip off efekt / drip off lak. Přitáhne pozornost a vytvoří luxusní dojem, který podtrhuje hodnotu produktu.

Tuto pokročilou techniku ale nezvládne kdekdo. Tiskárna POINT vám však kryje záda i v tomto ohledu. Povrchové zušlechění tiskovin a obalů je jejich parketa.

Co je drip off efekt a kdy jej použít?

Povrchová úprava, díky které můžete střídat lesklé, matné, drsné a/nebo saténově upravené plochy. Díky speciálním barvám, které se na potištěný materiál nanesou jako poslední, vzniká nečekaný a poutavý hmatový efekt.

Tento efekt využijete v několika aplikacích:

Pr é miov é obaly : Pomáhá zvýšit vnímání hodnoty produktu.

: Pomáhá zvýšit vnímání hodnoty produktu. Reklamní materi á ly : Letáky, brožury a katalogy získají luxusní vzhled.

: Letáky, brožury a katalogy získají luxusní vzhled. Knižní obaly: Přidává estetickou hodnotu a přitahuje pohled čtenář

Hlavní výhody techniky drip off

Vizuální přitažlivost

Kombinace lesklých a matných efektů vytváří vizuální kontrasty, které přitahují pozornost. V moři běžných designů vynikne.

Zapojení hmatu

Překvapte. Zapojte více smyslů. Zaujměte. Psychologie ví, že to funguje, už desítky let.

Prémiový vzhled

Produkty s obalem upraveným technikou drip off působí luxusněji, což může zvýšit vnímání hodnoty produktu.

Jak správně zaimplementovat drip off lak do vašich obalů

Ten nejjednodušší způsob, díky kterému si ušetříte mnoho času i patálií, je kontaktovat tiskárnu, která s ní má zkušenosti. V tiskárně POINT vám díky 30+ letům zkušeností v oboru, neustálého vzdělávání a strategicko-kreativní mysli navrhnou tu nejlepší obalovou strategii. Pak pro vás podle ní vše zpracují na míru s důrazem na design i funkčnost. Výroba obalů na míru s POINT CZ není disciplína, za kterou necháte jmění!

Že už vše víte a nepotřebujete tímto procesem provést? Využijte možnost online tisku.