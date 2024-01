Premiér Petr Fiala vlastní společně se svojí manželkou několik bytů

Premiér Petr Fiala (ODS) vlastní společně se svojí manželkou několik bytů. Mimo jiné jeden zdědil, do koupě jednoho vložili úspory a na nákup dalšího v roce 2023 si z větší části vzali hypotéku. Vlastní také chalupu a garáž. Fiala to dnes uvedl na síti X v reakci na dotazy z vydavatelství Mafra. Dodal, že každý si může dohledat, že jeho příjmy naprosto odpovídají výdajům. Premiér čelil v minulých dnech kritice za to, že v majetkových přiznáních opomněl zmínit, že byl vlastníkem podílu v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ). Fiala neúmyslnou chybu uznal a přiznání doplnil.

Premiér dnes zveřejnil, že od svatby v roce 1992 žije s manželkou v řadovém rodinném domě její rodiny v Brně. V roce 2008 koupili chalupu a v roce 2018 po příbuzných zdědil byt 2+1 v panelovém domě. „To nás se ženou přivedlo na myšlenku vložit naše úspory do koupi bytů. Proto jsme v roce 2021 koupili jeden byt (2+1) z naspořených prostředků a v roce 2023 další byt (2+1), jehož větší část financujeme hypotékou,“ napsal. Doplnil, že v katastru nemovitostí lze také nalézt, že vlastní garáž a polovinu bytu. Ten má po otci, který zemřel v roce 2021. Předseda vlády podotkl, že má za sebou více než 35 let zaměstnání, z toho 20 let ve vrcholných veřejných funkcích, s nimiž je spojena mzda, často přímo stanovená zákonem. Zopakoval, že v letech 2017 až 2020 měl jako ústavní činitel příjem téměř devět milionů korun. Zmínil také úspěšnou profesní dráhu své ženy. „Vše je doložitelné doklady, notářskými zápisy, bezhotovostními příjmy i výdaji. Nemám se za co stydět, ani co skrývat,“ uzavřel. Na opomenutí podílu v PDZ upozornil minulé pondělí server Seznam Zprávy s tím, že Fialovi hrozí padesátitisícová pokuta. Premiér chybu vysvětlil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Mohlo by vás zajímat Fiala po „upozornění na chybu“ do přiznání doplnil také penzijní připojištění

Premiér Fiala nepřiznal podíl v družstevní záložně, hrozí mu pokuta

Premiér Fiala se vložil do dětinské slovní přestřelky Pekarové a Schillerové na sociální síti