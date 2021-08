Polskou vládní koalici opouští jedna ze stran. Sejm řeší sporný mediální zákon

Polská strana Dohoda opouští vládní koalici. Podle polských médií o tom dnes ráno rozhodlo předsednictvo politického uskupení.

Učinilo tak den poté, co premiér Mateusz Morawiecki z hlavní vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) navrhl prezidentovi Andrzeji Dudovi, aby odvolal vicepremiéra a šéfa Dohody Jaroslawa Gowina z funkcí vicepremiéra a ministra rozvoje, práce a technologií.

Mluvčí hlavy státu dnes na twitteru oznámil, že prezident premiérově návrhu vyhověl. Je to formální konec Sjednocené pravice, uvedl server Onet.pl s odkazem na poslanecký klub tvořený trojicí stran vládní koalice. Agentura AFP nicméně poznamenala, že odchod Dohody z koalice neznamená nutně rozpad vlády.

Poslanci strany Dohoda vystoupí z poslaneckého klubu PiS a vytvoří vlastní poslanecký klub, oznámil dnes na twitteru mluvčí strany Jan Strzežek. Gowin už v úterý avizoval, že jeho odvolání znamená de facto konec vládní koalice, která je u moci od roku 2015.

„Není to žádné pokoření, ale důkaz, že premiérovi Morawieckému chybí občanská odvaha. Stačilo by jí minimum, aby zavolal, anebo poslal textovou zprávu,“ řekl Gowin serveru Onet o tom, že mu premiér o svém návrhu předem neřekl a že se o něm dozvěděl až z médií.

„Ve vládě není místo pro toho, kdo popírá její práci,“ prohlásila mluvčí PiS Anita Czerwińská.

Odchod Dohody z koalice podle agentury AP znamená, že vládnoucí konzervativní strana PiS přišla o podporu poslanců Dohody, které jí poskytovaly těsnou většinu v dolní komoře parlamentu. Agentura AFP ale už dříve upozornila, že odchod Gowinovy strany z koalice nutně neznamená, že se vláda rozpadne. K tomu by bylo zapotřebí vyslovit jí nedůvěru.

„Rozhodně to není konec Sjednocené pravice, nemám strach o většinu v Sejmu (dolní komoře parlamentu),“ nechal se slyšet mluvčí Práva a spravedlnosti Radoslaw Fogiel, jenž podle svých slov doufá, že někteří poslanci Dohody budou nadále spolupracovat s PiS. Nevyloučil nicméně ani scénář menšinové vlády.

Dohoda do parlamentu původně vstupovala se dvěma desítkami poslanců, v současnosti jich je polovina, z nichž polovina neodejde s Gowinem do opozice, ale zůstane ve vládní koalice, odhadl bývalý poslanec Dohody Wlodzimierz Tomaszewski v listu Gazeta Wyborcza.

Dziennik Gazeta Prawna dnes píše, že odvolání Gowina nemusí být jedinou změnou ve vládě, mohly by se týkat mimo jiné ministerstva vnitra nebo kultury a sportu. Svou rezignaci dnes oznámil náměstek ministra obrany Marcin Ociepa, učinil tak podle svých slov „solidárně“ s Gowinem. Vzápětí ho následovali další dva náměstci z ministerstva rozvoje, práce a technologií, které dosud vedl právě Gowin.

Sporný mediální zákon

Gowin se stavěl proti návrhu zákona, který předložili poslanci PiS a který je zaměřen proti zpravodajské televizi TVN 24, v níž má rozhodující vlastnický podíl americká společnost Discovery. PiS chce v novele zakotvit, aby média v Polsku mohla patřit jen společnostem z Evropského hospodářského prostoru. Vicepremiér navrhoval toto ustanovení rozšířit na Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která zahrnuje i Spojené státy.

Podle odpůrců kabinetu má zákon umlčet televizní stanici, která je kritická vůči nynější vládě - a to tím, že by přišla o licenci. Návrh zákona je považován za klíčovou zkoušku pro přežití médií v Polsku, podotkla dnes agentura AP s tím, že současná vláda už léta omezuje nezávislost médií i soudnictví. Do ulic polských měst v úterý vyšly tisíce lidí, aby demonstrovaly na obranu svobody médií.

Polští poslanci se dnes začali zabývat návrhem kontroverzního zákona a mluvčí vlády Piotr Müller uvedl, že zákon podle něj projde navzdory sporu v koalici. PiS podle AP očekává, že novelu podpoří někteří opoziční zákonodárci, včetně krajně pravicových politiků.

Müller odvolání vicepremiéra v úterý odůvodnil Gowinovým laxním přístupem k vládnímu programu obrody země po pandemii. Vicepremiér uvedl, že nesouhlasí se zvyšováním daním střední třídě, které má program zaplatit, za "nesmyslný" pokládal také spor Varšavy s Evropskou unií o soudní reformu. Dohoda byla považována za nejumírněnějšího partnera v konzervativní koalici.