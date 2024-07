Podle BIS mohl být žhářský útok v Praze schválně načasovaný na čas voleb

Žhářský útok, který na začátku června spáchal šestadvacetiletý cizinec v garážích pražského dopravního podniku, byl patrně záměrně načasován na dobu těsně před volbami do Evropského parlamentu.

V rozhovoru s japonskou veřejnoprávní televizí NHK to uvedl ředitel české Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Podle Koudelky existuje důvodné podezření, že útok je součástí hybridní války, kterou vede Rusko proti evropským zemím podporujícím Ukrajinu.

"Cílem ruské hybridní války je rozdělit západní společnost, podkopat důvěru veřejnosti ve státy a mezinárodní instituce, jakými jsou NATO, EU, a oslabit pomoc Ukrajině," uvedl Koudelka. "Představte si, že dva dny před evropskými volbami by v Praze vypukl obrovský požár, shořela by spousta autobusů a mnoho lidí by utrpělo zranění. Někdo by si v tu chvíli určitě řekl: Podívejte se, tohle se děje, když podporujeme Ukrajinu," zhodnotil ředitel BIS.

Podle Koudelky si ovšem muž z Jižní Ameriky, který teroristický útok provedl, nemusel být vědom toho, že pracuje pro Ruskou federaci. "Je zjevné, že Rusové k těmto útokům nepoužívají profesionály, protože ti stojí peníze. Rusové chtějí jen vyvolat paniku a zasít strach v lidech, k čemuž úplně stačí neprofesionální útočníci," soudí Koudelka.

"Rusko teď relativně nově využívá velmi nebezpečnou taktiku podobnou té, jakou používají například islámští teroristé. Vybírají si toho 'správného člověka' na internetu a pak mu skrz řadu dalších osob dávají rozkazy k útokům na demokratické západní země," vysvětlil šéf české civilní kontrarozvědky.

Že za červnovým neúspěšným útokem by mohlo stát Rusko, BIS soudí i kvůli tomu, že podobné útoky v nedávné době zaznamenaly i další evropské země, které se netají podporou Ukrajiny. "Je velmi pravděpodobné, že útoky v Polsku a baltských státech mají také na svědomí ruské rozvědky. Modus operandi všech těchto akcí je takřka totožný" uvedl Koudelka.