Po Američanech Korejci: Polsko si vybralo partnera pro výstavbu druhé jaderné elektrárny

Polsko si vybralo Jižní Koreu jako partnera pro výstavbu druhé jaderné elektrárny v zemi. Varšava již v pátek uvedla, že první polskou jadernou elektrárnu postaví ve spolupráci s americkou firmou Westinghouse.

Výstavba jaderných elektráren má Polsku pomoci snížit závislost na uhlí. Vládní představitelé z Polska a Jižní Koreje a zástupci energetických podniků podepsali v pondělí v Soulu předběžnou dohodu o spolupráci při výstavbě jaderné elektrárny ve městě Patnów na jihozápadě Polska. Podpis závazné smlouvy se očekává v příštím roce.

Polské firmy ZE PAK a PGE a jihokorejská společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) do konce letošního roku hodlají s vládní podporou připravit předběžný plán pro novou elektrárnu, píše se ve společném prohlášení jihokorejského ministerstva obchodu, průmyslu a energetiky a polského ministerstva státního majetku.

Elektrárna by měla využívat jihokorejské jaderné reaktory APR1400, které mají výkon 1400 megawattů. Firmy ZE PAK, PGE a KHNP by měly posoudit proveditelnost výstavby čtyř reaktorů.

Polský ministr státního majetku a vicepremiér Jacek Sasin uvedl, že před zahájením výstavby bude zapotřebí připravit příslušnou dokumentaci, což by podle něj mohlo zabrat čtyři až pět let. Dodal, že do projektu bude zapojen jihokorejský kapitál.

Polský premiér Mateusz Morawiecki dohodu s Jižní Koreou přivítal. Podle něj posílí energetickou bezpečnost Polska a vytvoří tisíce nových pracovních míst. Tlak na posilování energetické bezpečnosti a hledání alternativních zdrojů energie se v Polsku podobně jako v dalších evropských zemích zintenzivnil poté, co Rusko letos v únoru zahájilo útok na Ukrajinu.

Morawiecki rovněž označil jádro za bezpečný a čistý zdroj energie, který přispěje k ekologické transformaci Polska a k rozvoji obnovitelných zdrojů energie.