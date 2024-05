Pavel: ČR by se měla připojit k těm, kdo usilují o brzké zastavení války v Gaze

Česko by se mělo připojit k těm, kdo usilují o co nejdřívější zastavení konfliktu v Gaze, je potřeba nalézt dlouhodobé řešení mezi Izraelci a Palestinci. Novinářům to dnes při návštěvě Jordánska řekl český prezident Petr Pavel. Do Ammánu v pondělí večer přivezl i více než tunu sušeného kojeneckého mléka, která podle něj pokryje potřebu několika tisíc dětí v Gaze po několik týdnů. Česko podle hlavy státu bude hledat i další cesty, jak pomoci civilistům zasaženým válkou.

Pavel dnes navštívil v Jordánsku dvě nemocnice, v jedné z nich se setkal s českými oftalmology z pražské Ústřední vojenské nemocnice, kteří v zemi působí v rámci zdravotnického programu MEDEVAC. "Netrpělivě na ně čeká 400 pacientů, kteří všichni budou ošetřeni, případně operováni v následujícím týdnu," řekl Pavel. Program má podle něj v Jordánsku mimořádnou reputaci. "Byl jsem informován o tom, že pacienti často vytvářejí seznamy a čekají, až přijede český tým, aby se mohli nechat operovat od nich," dodal prezident. Pavel dnes navštívil také vojenský podnik Jordan Design and Development Bureau. Pomoc, kterou vládní letoun s českým prezidentem dopravil do Ammánu, bude jordánská strana distribuovat do Pásma Gazy. "Od počátku, kdy krize vypukla, jsme upozorňovali nejen na nutnost zachovávat mezinárodní humanitární právo, ale také na ochranu civilistů a pomoc lidem v nouzi," řekl Pavel. Česko se podle něj humanitární pomoci věnuje dlouhodobě a bude hledat další možnosti. "Situace civilních obyvatel v Gaze je dnes opravdu velice těžká. Myslím, že bychom se měli připojit ke všem těm, kteří usilují o co nejdřívější zastavení konfliktu, humanitární pomoc a následně potom řešení problému mezi Palestinci a Izraelci tak, aby bylo dlouhodobé a nevedlo během několika let k další eskalaci," dodal prezident. Pavel si nedělá ambice, že by se problém podařilo vyřešit v krátké době. "Nicméně ze všech jednání, která jsem měl, vyplývá, že má-li být řešení trvalé, musí být systémové. Nesmí být ve smyslu porážka Hamásu a pak nastane mír. Mír může nastat jen tehdy, když budou uspokojivě vyřešeny palestinsko-izraelské vztahy," poznamenal. Česko vidí budoucnost ve dvoustátním uspořádání. Pavel odpoledne navštíví skalní město Petra. "Velice vítaná zastávka na snad asi nejznámějším kulturním, historickém místě v Jordánsku," podotkl. Ve středu pak českou hlavu státu čeká série jednání s nejvyššími politickými představiteli země. Kromě krále Abdalláha II. a korunního prince Husajna jej přivítá například premiér Bišer Chasávna či předsedové Senátu Fajsal Fáiz a Poslanecké sněmovny Ahmad Safádí. Klíčovými tématy jednání budou bezpečnostní situace v regionu a možnosti rozvoje vzájemných vztahů. Jordánsko je pro Česko jedním ze zásadních partnerů na Blízkém východě, míní Pavel. "Jordánsko vystupuje jako velice umírněný aktér v regionu, může mnoho věcí ovlivnit. Král má dobré vztahy se všemi lídry v regionu, toho by bylo určitě rozumné využít, aby se konflikt dál nevyhrocoval a naopak se ho podařilo dovést ke zdárnému řešení," dodal prezident.