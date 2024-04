Pavel chce dál jednat o reformě penzí, možností je kulatý stůl s odborníky

Prezident Petr Pavel se bude nadále snažit zprostředkovat jednání o důchodové reformě, nevyloučil kulatý stůl se zástupci tripartity a s odborníky. Mohlo by se uskutečnit na přelomu května a června, řekl na tiskové konferenci. Dnes se sešel s vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) poté, co minulý týden zrušilo svoji účast na další schůzce k reformě penzí na Pražském hradě opoziční hnutí ANO.

S Jurečkou dnes hlava státu probrala data ze zprávy o stavu důchodového systému či harmonogram předložení návrhu důchodové reformy vládě a následně Parlamentu.

Hrad v pátek oznámil, že ANO zrušilo účast na dnešním jednání. Hnutí to zdůvodnilo tím, že nejvyšší představitelé vlády opakovaně deklarovali, že reformu penzí prosadí nehledě na názor opozice. Prezident Petr Pavel vyjádřil z postoje ANO zklamání. Jurečka tehdy uvedl, že je připraven dát návrh reformy k projednání vládě 30. dubna. Uvedl, že by od ANO očekával odpovědnost místo politikaření a politického marketingu, je ale ochoten dál jednat.

V sále byla dnes připravená místa a občerstvení i pro zástupce hnutí ANO. Nepřítomní politici a expertka na penze měli u kulatého jednacího stolu své jmenovky. Židle zůstaly prázdné.

Pavel dnes zopakoval, že první březnové jednání považoval za věcné. Účastníci se podle něj domluvili na několika principech, a to že do debaty jdou všichni se skutečným zájmem na řešení problému, že budou vycházet z prognóz, kalkulací a nikoli emocí, budou se soustředit na budoucnost a společně komunikovat výstupy z jednání.

Shodu podle něj tehdy účastníci nalezli na tom, že je nutné v důchodovém systému učinit změny a řešit prodloužení věku odchodu do penze. Mechanismus měl být předmětem dalších debat, nicméně nutnost změny parametru, stejně jako změny výše důchodů podle prezidenta sdílely všechny strany.

Účastníci prvního jednání se také domluvili na dodání některých materiálů. Od ministerstva ANO požadovalo informace ze zprávy o stavu důchodového systému. Jak Jurečka, tak zástupci ANO měli předložit své představy o kategoriích náročných profesí, z nichž by lidé mohli do penze odcházet dříve. ANO zároveň mělo představit svůj návrh takzvaného investičního pilíře. Termínem dodání materiálů byl 7. duben, jediné ANO tak neučinilo, řekl dnes Pavel.

Snahu o dosažení kompromisu podle svých slov prezident nevzdává. "Budu se snažit i nadále zprostředkovat jednání, ať už za účasti hnutí ANO, případně dalších aktérů. Hovořili jsme o možnosti svolat kulatý stůl za účasti nejen zástupců tripartity, ale také odborníků," poznamenal. Na dotaz ČTK upřesnil, že by se tomu tak mohlo stát na přelomu května a června. Prezidenta dnes k jednání o penzijní reformě vyzvala i Sociální demokracie (SOCDEM).

Ekonomové a část politiků poukazují na to, že systém je v nynější podobě neudržitelný a schodek by v polovině století mohl dosahovat pěti procent HDP. V dnešních hodnotách je to asi 350 miliard korun. Vláda navrhuje zadlužování přibrzdit prodlužováním důchodového věku nad 65 let či snížením výpočtu nových penzí. Opozice je proti.