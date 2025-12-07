Pacienti budou moci v České republice od příštího roku využít léčebný psilocybin. Psychedelika pomáhají třeba u depresí.
7. 12. 2025 – 10:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Použití psychedelika umožní novela trestního zákona, která léčebné používání za striktně stanovených podmínek legalizuje. Pomáhá třeba u depresí, u kterých nezabírají léky, ale i v dalších případech. Ještě je třeba dořešit způsob úhrady, proto přesný termín zahájení léčby v širším rozsahu zatím není jasný, řekl ČTK ředitel Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) Jiří Horáček.
Zavádění syntetického psilocybinu se bude řídit doporučenými postupy, které připravila Psychiatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, v níž Horáček též působí. Dokument mimo jiné podrobně určuje, kdo za jakých okolností psilocybin může podávat. Hrazení pojišťovnami ještě ale podle ředitele NUDZ není stanovené, jednání pokračují. "Je pro mne obtížně představitelné, že by takto zásadní a léčba byla přístupná jen samoplátcům. To z mého pohledu je prostě neakceptovatelné," uvedl Horáček.
Antidepresiva fungují u přibližně 70 procent pacientů, těm zbývajícím mohou pomoci právě psychedelika. Jejich výhodou je také rychlost nástupu účinku, která v případě psychedelik nastává takřka okamžitě, zatímco u antidepresiv je nástup účinku oddálený o jeden či dva měsíce. "Psilocybin může fungovat navíc také u patologických stavů, na které jiná léčba zatím neexistuje. "Příkladem je třeba deprese, která doprovází onkologická onemocnění," doplnil Horáček.
Podle něj náklady na jednu terapii mohou nakonec dosáhnout i řádově desítek tisíc korun. Jednotlivá sezení totiž trvají minimálně šest hodin a vyžadují typicky přítomnost dvou kvalifikovaných terapeutů, kteří mají kromě psychiatrické atestace také další měsíce specializovaného tréninku. Takových odborníků jsou v tuzemsku nižší desítky a působí nejen v NUDZ, ale také na jiných pracovištích v Praze a Brně.
Naopak mezi možná rizika terapie patří mimo jiné zvýšený krevní tlak, proto jej pacient před zahájením léčby musí mít v pořádku. Může také hrozit úraz, protože pacient na psilocybinu se při léčbě sám plně nekontroluje. Další skupinou jsou psychologická rizika. Podání psychedelik může při neodborném podání způsobit trauma a vyvolat podobný stav, jako je posttraumatická stresová porucha, což je špatně léčitelné dlouhodobé onemocnění, které vzniká v reakci na reálné, skutečné trauma.
Zpočátku by syntetická psychedelika mohly využít desítky pacientů ročně, ale potenciál je podle Horáčka mnohonásobně vyšší. Dosud měli lidé šanci si léčbu podstoupit jen v rámci vědeckých studií.