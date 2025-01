Oblíbená herečka z Ordinace: "Bolí to, ale jsem za to ráda"

Herečka a zpěvačka Kristýna Janáčková prožívala koncem loňského roku nezáviděníhodné chvíle. Rozešla se s partnerem, kameramanem Michalem Škrabákem. A nešlo o nějaký krátký úlet, pár spolu prožil celých patnáct let a společně vychovával také dva syny, Luise a Elliota.

Kristýna se nicméně nesesypala a nestaví se do role oběti. V rozhovorech pro média se svěřila, že rozchod nevnímá jako prohru, ale spíše jako příležitost k novému začátku: „V životě se někdy stává, že se dva lidé rozejdou. Mám své dva kluky, takže sama nejsem,“ uvedla v rozhovoru pro Blesk.

V rozhovoru pro eXtra.cz se pak otevřeně podělila o své pocity a přiznala, že to sice bolí, ale je za to ráda: „Ač je to těžké a bolestivé, zároveň to vnímám jako dar a krásnou příležitost začít svůj úplně nový život. Jsem vděčná za to, co bylo, a těším se na to, co bude,“ řekla.

Kristýna se společně s maminkou objevila na benefičním koncertu pro nadaci Anežka. Na akci působila velmi pozitivně a v dobré náladě, snaží se totiž zůstat silná a vyrovnaná i v náročných chvílích. „Cítím se svobodně a šťastně, že můžu jít dál,“ dodala.

Kristýna Janáčková také mimochodem sestra Zdeňka Janáčka, manžela známé herečky Ani Geislerové. Kristýna se proslavila svými rolemi ve filmech jako Jako letní sníh, Tři sezóny v pekle nebo Princezna Ano. Diváci ji také znají ze seriálů jako Ordinace v růžové zahradě či Pan profesor.