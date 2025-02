Nejlepší milenci podle zvěrokruhu: Kdo zbožňuje dlouhé předehry a s kým není nikdy nuda?

Znamení ovlivňuje naši povahu a proto má samozřejmě vliv i na přístup k milostnému životu.

Do jaké míry dokáže znamení ovlivnit naše chování v ložnici? Astrologové tvrdí, že vliv je docela podstatný a některá znamení jsou v příhodnou dobu považována za výjimečné milence. Která?

Býk

Býci se často otevírají vlivu planety Venuše, jejíž hlavní síla se často spojuje s láskou a krásou. Mají proto často přirozený talent být výbornými milenci. Jsou vášniví, ale zároveň trpěliví, což z nich dělá vpravdě ideální partnery, obzvlášť pokud se ještě projeví jejich vrozený cit pro detail. A jelikož je potřeba, aby byl každý detail na svém místě, je jasné, co se nesmí vynechat: Býci milují dlouhé předehry. Nespěchají a pečlivě budují atmosféru plnou smyslnosti.

Býci nedají dopustit na obrazové vjemy a do ložnice rádi míři za světla, kdy mohou partnera náležitě obdivovat. Jsou hraví, kreativní a něžní.

Rak

Raci zpravidla mívají emotivní, temperamentní povahu, což se samozřejmě odráží i v milostném životě. Bývají romantici skrz naskrz a spokojenost partnera pro ně nezřídka bývá dokonce důležitější než spokojenost vlastní, což je vždycky dobrý základ k výborným postelovým zážitkům. Jsou něžní, ale rozhodní, a proto je mnozí považují za jedny z nejlepších milenců zvěrokruhu.

Pro Raky je důležité, aby jejich partner cítil lásku a péči. A to dokonce tak moc, že potřeby svého druha umí upřednostnit před vlastními touhami. Jejich přístup k milování je plný emocí a hlubokého propojení.

Střelec

Střelci žijí dobrodružstvím a nejsou v klidu, dokud nevyzkouší něco nového. Což samozřejmě platí i vložnici: Se Střelcem žádná nuda absolutně nehrozí, jelikož rutinu či nedejbože stereotyp prostě nesnesou a postarají se o to, aby byl každý zážitek jedinečný a každé milování nezapomenutelné. Střelci rádi experimentují, objevují nové způsoby a styly a dokonce se nebojí ani pomůcek, aby vášeň ani zábava neměla šanci vyprchat.

Se Střelcem prostě nehrozí rutina. Bude neustále hledat nové způsoby, jak udržet nebo ještě vyšponovat vzrušení i vášeň.

Štír

Štíři jsou považováni za nejvášnivější znamení zvěrokruhu. Jinak řečeno, dokážou zaplanout tak, jak to nezvládne nikdo jiný. A podobná intenzita emocí se pochopitelně odráží i v milostném životě – neexistují pro ně žádná tabu, jsou otevření, upřímní a schopni přesně říct, co chtějí a potřebují, stejně jako se zkrátka zeptat, co chce a potřebuje partner. A to není žádná maličkost, celá řada lidí přesně tohle nezvládá a milostný život pak trpí, protože zkrátka nikdo neumí číst myšlenky. Štír vám naopak prostě řekne, co a jak, a není problém s ním získat hlubší intimitu, než s jinými.

Štíři prožívají všechno naplno a potřebují, aby byl partner spokojený nejen tělesně, ale i duševně. Jejich vášeň a schopnost propojit fyzično s emocemi z nich dělají nezapomenutelné milence.

Lev

Lvi jsou rádi středem pozornosti. A to i v ložnici. Ale také nebývají sobci, když se jim dostane náležité péče, mají potřebu tu samou péči věnovat i partnerovi. Lvi se navíc rádi předvádějí a je pro ně důležité, aby partnerovi i v ložnici ukázali všechny svoje schopnosti. Obdiv je pro ně největší odměna a v uspokojení partnera si libují nade vše. Což je základ k výbornému mileneckému vztahu.

Pro Lvy je důležité, aby jejich výkon zanechal dojem. A tak se snaží víc než kdokoliv jiný. Milování s nimi je zážitek, který spojuje vášeň, hravost a touhu po dokonalosti. S Lvím partnerem se můžete těšit na intenzivní a nezapomenutelné chvíle.