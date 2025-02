Láska jako trám! Oblíbený herec se bude ženit: "Mám ženu, kterou jsem si vysnil"

Populární herec vyrazil se snoubenkou na ples a štěstím jen zářil. Svatba je na spadnutí.

Oblíbený herec Marek Němec se má tak dobře, až je skoro obtížné mu malinko nezávidět. Na brněnský Ples v Intru, který proběhl o víkendu, vzal svou snoubenku a oba zářili tak, že si ostatní div nemuseli brát sluneční brýle.

Svou vyvolenou Petru Hebkou vzal poprvé do společnosti již před třemi lety, je tedy jasné, že za roky spolu už pár stihl zažít ledacos: Marek přiznává, že je to občas docela divočina, protože jak on, tak partnerka mají někdy problém zkrotit temperament, ale ono mu to takhle nakonec docela vyhovuje a svatbu rozhodně nehodlá odkládat.

Své "ano" by si pár měl říct dokonce již letos v červnu: "Už jsou tam zaplacené i nějaké zálohy, takže víme, že to bude, ale je to ještě docela daleko," řekl Marek loni pro magazín eXtra.cz. "Teď budeme hledat vizuální a gastronomický support, v tom trošku pokulháváme, ale máme čas. Bude to v červnu, takže si myslím, že to všechno zvládneme. Péťa je výborná kuchařka, tak kdyžtak něco uvaří," smál se.

"Mám ženu, kterou jsem si vysnil. Myslím si, že to má být velká radost pro všechny, takže se budeme snažit, aby to tak bylo," dodal ještě. Tak ať to vydrží.