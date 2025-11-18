Dnes je úterý 18. listopadu 2025., Svátek má Romana
Počasí dnes 2°C Polojasno

Nejhorší nápad. Mladá Češka zbytečně riskovala, skončilo to tragicky

18. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | BS

Nejhorší nápad. Mladá Češka zbytečně riskovala, skončilo to tragicky
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Zbytečná tragédie z prosté a hloupé nerozvážnosti.

Většina z nás jistě vzpomíná na hloupé nápady, které jsme mívali všichni bez výjimky v mládí a rané dospělosti, a diví se, že se nakonec nikomu nic nestalo.

Jenže ne vždycky má hloupý nápad šťastnou dohru. A občas udělá jediné rozhodnutí finální a nezvratnou tečku.

Bohužel se to stalo mladé Češce, která si se skupinou přátel při cestování vlakem v Rakousku rozhodla zkrátit chvíli tím snad nejhorším možným způsobem: Vlakovým surfováním, tedy jízdou, při níž se člověk drží vně samotné soupravy – třeba na střeše či na vnější straně jedoucího vlaku.

Skupina mladistvých svůj nešťastný nápad opravdu uskutečnila. Že chybí kamarádka, si všimli až o několik hodin později a ve tři ráno se obrátili na policii, která zahájila pátrání.

Tělo mladé Češky bylo nalezeno u železniční trati mezi obcemi St. Georgen a Ybbsfelde. Už jí nebylo pomoci, za riskantní kousek a chvíli vzrušení zaplatila tím nejcennějším, co měla.

„Náš zastupitelský úřad ve Vídni je v kontaktu se zemským kriminálním úřadem a policejní stanicí v místě. V tuto chvíli nemůžeme poskytovat žádné další informace,“ řekl mluvčí českého ministerstva zahraničí Blesku.

Tagy:
tragédie nehoda úmrtí
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Suchý vzduch, chlad a únava. Jak si v zimě udržet zdravou a zářivou pleť

Následující článek

V Nouzově na Nymbursku začala likvidace chovu kachen s ptačí chřipkou

Nejnovější články