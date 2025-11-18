Nejhorší nápad. Mladá Češka zbytečně riskovala, skončilo to tragicky
18. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | BS
Zbytečná tragédie z prosté a hloupé nerozvážnosti.
Většina z nás jistě vzpomíná na hloupé nápady, které jsme mívali všichni bez výjimky v mládí a rané dospělosti, a diví se, že se nakonec nikomu nic nestalo.
Jenže ne vždycky má hloupý nápad šťastnou dohru. A občas udělá jediné rozhodnutí finální a nezvratnou tečku.
Bohužel se to stalo mladé Češce, která si se skupinou přátel při cestování vlakem v Rakousku rozhodla zkrátit chvíli tím snad nejhorším možným způsobem: Vlakovým surfováním, tedy jízdou, při níž se člověk drží vně samotné soupravy – třeba na střeše či na vnější straně jedoucího vlaku.
Skupina mladistvých svůj nešťastný nápad opravdu uskutečnila. Že chybí kamarádka, si všimli až o několik hodin později a ve tři ráno se obrátili na policii, která zahájila pátrání.
Tělo mladé Češky bylo nalezeno u železniční trati mezi obcemi St. Georgen a Ybbsfelde. Už jí nebylo pomoci, za riskantní kousek a chvíli vzrušení zaplatila tím nejcennějším, co měla.
„Náš zastupitelský úřad ve Vídni je v kontaktu se zemským kriminálním úřadem a policejní stanicí v místě. V tuto chvíli nemůžeme poskytovat žádné další informace,“ řekl mluvčí českého ministerstva zahraničí Blesku.