Muž létal 6 let úplně zadarmo: Jak se mu to povedlo?

2. 7. 2025 – 8:31 | Zpravodajství | Alex Vávra

Šest let létal po Americe bez letenky, jen s drzostí a falešnou identitou. Tirone Alexander se vydával za palubního průvodčího, využíval výhody určené skutečným zaměstnancům aerolinek a bez povšimnutí absolvoval přes stovku letů. Teď mu za podvod hrozí až 30 let vězení.

V případu, který jako by vypadl ze scénáře hollywoodského filmu, byl 35letý Američan Tirone Alexander shledán vinným z rozsáhlého podvodu, při němž se nejméně 120krát vydával za palubního průvodčího či pilota, aby získal bezplatné letenky. Po dobu šesti let klamal několik leteckých společností, bezpečnostní služby i elektronické rezervační systémy. Za svůj sofistikovaný trik mu nyní hrozí až 30 let vězení.

Z letenky udělal vstupenku do světa podvodu

Podle soudních dokumentů Alexander odstartoval svůj plán v roce 2018, a to navzdory tomu, že už od roku 2015 byl zaměstnán u neupřesněné letecké společnosti v Dallasu – ovšem nikoli jako člen palubního personálu. To mu však nezabránilo v tom, aby se opakovaně vydával za letušáka, a v některých případech dokonce za pilota. Na webových stránkách aerolinek vybíral při online odbavení možnost „palubní průvodčí“ a zadával smyšlené údaje o zaměstnavateli, datu nástupu a čísle identifikačního odznaku.

Tímto způsobem se Alexandr dostal na více než stovku letů po celých Spojených státech. Mezi nejčastější cíle patřily destinace jako Atlanta, Las Vegas, Dallas či Los Angeles. Využíval přitom interní výhody, které aerolinky běžně poskytují svým zaměstnancům – bezplatné lety určené pro piloty a palubní personál na tzv. stand-by bázi. Tyto výhody se obvykle řídí přísnými pravidly a vycházejí ze seniority, tedy délky praxe v letecké společnosti. Alexander ale systém obešel s takovou lehkostí, že se zdá, jako by si bezpečnostní protokoly aerolinek nikdo ani nevšiml.

Obžaloba: Letadla využíval jako soukromý dopravní prostředek

Americká prokuratura uvedla, že Alexander tvrdil, že pracoval pro sedm různých leteckých společností, a použil přibližně 30 různých kombinací identifikačních čísel a dat nástupu. Tímto způsobem se mu podařilo oklamat systémy čtyř různých aerolinek. Kromě podvodu při online odbavení se mu podařilo opakovaně proniknout i do zabezpečených prostor letišť – včetně mezinárodního letiště Fort Lauderdale–Hollywood na Floridě.

Případ vyvolal vlnu zděšení nejen mezi bezpečnostními experty, ale i mezi cestujícími. Jak je možné, že muž bez platné letenky a bez oficiálního zaměstnaneckého statusu mohl opakovaně vstupovat do zakázaných prostor a nastupovat do letadel, aniž by ho kdokoli zastavil? Odpověď zatím zůstává otevřená. Alexander byl zatčen v únoru letošního roku v Kalifornii a nyní čeká na vynesení rozsudku, které je stanoveno na 25. srpna. Byl uznán vinným ve čtyřech bodech obžaloby z podvodu prostřednictvím internetu, za něž hrozí až 20 let vězení za každý, a v jednom bodě z neoprávněného vstupu do zabezpečené části letiště, který může být potrestán až 10 lety vězení.

zdroj: Profimedia.cz

Letuška bez křídel, ale s plánem

Alexanderova strategie i drzost připomínají skutečný příběh Franka Abagnalea Jr., jenž se v 60. letech vydával za pilota Pan Am, lékaře i právníka a jehož životní osudy byly zfilmovány ve snímku Chyť mě, když to dokážeš s Leonardem DiCapriem. Stejně jako Abagnale se i Alexander pohyboval na pomezí geniality a drzosti – ovšem s tím rozdílem, že jeho podvod se odehrával ve 21. století, kdy by digitální systémy měly být prakticky neprůstřelné. Případ ukazuje nejen na chyby v bezpečnostních mechanismech leteckých společností, ale i na to, jak snadno lze lidskou důvěru a rutinu zneužít. Otázkou zůstává, kolik dalších podobných „cestujících zdarma“ se právě teď v letadlech možná skrývá.