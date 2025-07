Jsme na mapě! Nejkrásnějším mužem Evropy se stal sexy fešák Tomáš

2. 7. 2025

Dostal se mezi deset nejlepších na světě a v Evropě dokonce vyhrál.

Česko si může zabodnout další pomyslnou vlaječku do evropské mapy. Postaral se o to absolvent pražské VŠE, který se kuriózně nevěnuje modelingu, ale přesto zvítězil v soutěži krásy: Tomáš Haring.

Tomáš se přitom účastnil už druhé soutěže krásy. Loni koncem listopadu zabojoval ve Vietnamu ve finále soutěže Mister World 2024, kde nakonec urval krásné umístění a skončil mezi deseti nejlepšími.

Stejně dopadl na soutěži Mister Supranational, která probíhala několik posledních týdnů u sousedů v Polsku. Dostal se mezi deset nejlepších a ještě k tomu získal prestižní titul Mister Supranational Europe, což z něj de facto činí evropského vítěze.

„Živím se marketingem, obchodem, bylo to mimo můj obor. Ale soutěž je o sportu, rozhovorech, prezentaci, schopnostech. Není to jen o zevnějšku, tak jsem si řekl, že do toho jdu,“ prozradil pro Super.cz.

A zdá se, že porota vybrala správně: V anketě zmíněného magazínu z téměř 6 500 čtenářů více než 90 % uvedlo, že se jim Tomáš líbí. A to už je docela solidní vzorek.