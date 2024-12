Mladí opouštějí Česko. Budoucnost za hranicemi Česka si představuje stále více náctiletých

Stále více mladých lidí v České republice uvažuje o tom, že by svou budoucnost spojili se životem v zahraničí. Tento trend potvrzuje průzkum Mladé hlasy 2024, který realizoval UNICEF ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Podle výsledků průzkumu si až pětina dětí představuje svůj dospělý život mimo hranice Česka. Hlavními důvody jsou lepší pracovní příležitosti, nové zkušenosti a možnost poznat jinou kulturu. Nicméně do rozhodování mladých lidí se promítá i nespokojenost s aktuální politickou a ekonomickou situací v zemi. Mnozí z nich nevěří, že se situace v Česku zlepší, a někteří dokonce očekávají její zhoršení.

Touha po životě v zahraničí

Například Benjamin, žák sedmé třídy pražské základní školy Brána jazyků, sní o tom, že by se přestěhoval do Anglie a věnoval se tam fotbalu. Podobně i jeho spolužačka Eliška z šesté třídy přemýšlí o životě v zahraničí, konkrétně v USA, kde by chtěla studovat vysokou školu v Bostonu. Spojené státy, Velká Británie a Německo patří mezi nejčastěji zmiňované destinace, kam by mladí Češi rádi zamířili. Zatímco polovina dotázaných dětí plánuje zůstat v Česku, druhá polovina buď váhá, nebo už počítá s tím, že se přestěhuje do zahraničí.

Podle Jany Špolcové z agentury STEM/MARK je odhodlání opustit Česko častější u starších dospívajících, kteří lépe chápou souvislosti a mají jasnější představu o své budoucnosti. Alarmující je, že s věkem klesá počet mladých lidí, kteří chtějí zůstat v Česku. Ve věkové skupině 14 až 17 let plánuje život v tuzemsku jen 51 procent dotázaných. Tento trend je na vzestupu – zatímco v roce 2001 chtělo v Česku zůstat 69 procent dětí, dnes je to výrazně méně.

Skepticismus vůči budoucnosti Česka

Důvěra mladých lidí v lepší budoucnost Česka je nízká. Jen čtvrtina dětí věří, že se situace v zemi zlepší. Naopak 41 procent nevěří, že by se něco změnilo, a 17 procent má obavy ze zhoršení ekonomické situace, rostoucí nezaměstnanosti, kriminality či znečištění. Mnozí také kritizují neschopnost vlády řešit problémy. Podle Petry Mazancové z Učitelské platformy děti přemýšlejí pragmaticky a zvažují, zda budou moci v Česku uplatnit své znalosti a dovednosti.

Na druhou stranu existují i optimističtější názory. Někteří mladí věří, že se zlepší ekonomická situace, životní prostředí nebo vzdělávací systém. Mezi staršími studenty rezonují také globální problémy, jako je změna klimatu, kterou více než polovina dotázaných považuje za faktor, jenž ovlivní jejich budoucnost.

Zkušenosti ze zahraničí

Mnoho dětí má možnost zažít život v zahraničí už během školní docházky, například prostřednictvím výměnných pobytů nebo studijních programů. Tyto zkušenosti často posilují jejich touhu vycestovat. Petra Mazancová potvrzuje, že zájem o zahraniční pobyty mezi dětmi roste, a dodává, že dnes jsou tyto možnosti finančně dostupnější než v minulosti.

Například Pavel, žák sedmé třídy z pražské ZŠ Brána jazyků, si pochvaluje svůj výlet do Drážďan, kde si procvičil němčinu. I když by chtěl část svého života strávit v zahraničí, plánuje se vracet do Česka, protože má svou zemi rád.

Odliv talentů jako varování

Podle Jany Špolcové Česko už několik let čelí odlivu mladých talentovaných lidí, což by mělo být varováním pro budoucnost. Pavla Gomba z UNICEF upozorňuje, že počet nerozhodnutých dětí, které nevědí, kde chtějí v dospělosti žít, se za poslední roky výrazně zvýšil. Zatímco v roce 2001 bylo nerozhodnutých jen 15 procent, dnes je to 24 procent.

Podle odhadů Ministerstva zahraničí žije dlouhodobě v zahraničí přes 600 tisíc Čechů, přičemž nejvíce z nich se nachází ve Velké Británii, Německu, USA a Kanadě. Tento trend ukazuje, že Česko musí více investovat do zlepšení podmínek pro mladé lidi, aby je motivovalo zůstat a budovat svou budoucnost doma.