Martin Dejdar: "Nejsme darmožrouti, beru míň než uklízečka!"

Známý herec Martin Dejdar vyostřuje svou rétoriku ohledně situace okolo pražského Studia Ypsilon a nenechává nit suchou na novém řediteli i pražském magistrátu

Slavný herec a dlouholetý člen Studia Ypsilon, Martin Dejdar, ostře komentuje situaci, která v divadle nastala po smrti zakladatele a "otce" divadla Jana Schmida a jeho manželky Jany Synkové. Dejdarův osud je propleten s Ypsilonkou už dobrých čtyřicet let a není proto divu, že má herec obavy, co teď s divadlem vlastně bude. Na vině jsou přitom změny, které se snaží prosazovat nový ředitel František Tománek, dosazený pražským magistrátem. V rozhovoru pro eXtra.cz herec otevřeně kritizoval nejen nového ředitele, ale rovnou i samotný magistrát, který podle něj divadlo vůbec nepodporuje a spíše napomáhá k jeho ohrožení.

Jmenování Františka Tománka do funkce bylo schváleno výběrovým řízením pod patronátem pražských radních. Podle Dejdara ale nový ředitel netuší, která bije: "V rámci Ypsilonky se nic nezměnilo. Jediné, co platí, je, že se neví, co bude dál. Neví to nikdo, ani náš nový pan ředitel. Já jsem se ho přímo zeptal do očí, jak je možné, že vyhrál výběrové řízení vyhlášené magistrátem na reorganizaci Ypsilonky, když vlastně vůbec neví, jaký subjekt reorganizovat," hlásí Dejdar se štiplavým úšklebkem.



Herec také zmínil, že jeho smlouva, stejně jako smlouvy dalších kolegů, končí za rok a něco, v červnu 2026. A byť jsou občas slyšet hlasy, že staří herci už v divadle vlastně nemají co dělat, Dejdar kontruje s argumentem, že právě oni starší herci dokázali zvednout tržby divadla za poslední necelý rok o téměř třetinu: „Ano, můžeme být staří, ale výsledky mluví za nás. Divadlo se může někomu líbit a někomu ne, ale my jsme dokázali, že stále máme co nabídnout,“ řekl herec.

Dejdar rovněž zásadně nesouhlasí s tím, že by snad kultura v dnešní době pozbývala na důležitosti: „Živé divadlo je odrazem života a já věřím, že přežije. Ať už Ypsilonka bude pokračovat, nebo ne,“ dodal.

A pokud by snad byl potřeba ještě jeden důkaz, že Dejdar je především srdcař, stačí se podívat na výši jeho příjmu. Dle vlastních slov vydělá měsíčně 28 400 korun. "Myslím si, že tohle nemá na magistrátu ani uklízečka a nikdo z úřednických míst nás nemůže osočovat, že jsme darmožrouti. Jen mě mrzí, že nedotáhnu čtyřicítku v Ypsilonce, ale nás to nezabije. Přežijeme to a budeme rádi, když se sejdeme jako parta někde jinde," zakončil.