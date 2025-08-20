Konec drbů! Nedvěd se snoubenkou předvedli, jak na tom doopravdy jsou
20. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Neustále spekulace už slavnému páru nejspíš lezly na nervy.
Když si nedávno slavný fotbalista Pavel Nedvěd odváděl do pražské noci cizí blondýnku způsobem, který zkrátka a dobře budil podezření, zadělal si tím na obrovskou smršť drbů a dohadů.
Samozřejmě se začalo spekulovat, jestli je mezi ním a snoubenkou, známou slovenskou popovou divou Darou Rolins, všechno v pořádku, či jestli se na jasné obloze náhodou neukázal nějaký ten mráček.
Ostrozrací pozorovatelé si pak ještě rovnou všimli, že stavební parcela na luxusním místě, kterou si pár před lety pořídil, stále zeje prázdnotou a další spekulace spatřily světlo světa.
Dara neskrývala jisté rozčarování nad chováním svého nastávajícího, ale ani ne tak proto, že by jí snad vadila cizí žena v doprovodu, ale proto, že by si na podobné výstupy měl Nedvěd dle jejího názoru zkrátka dát pozor – jsou totiž oba veřejně známí a je jasné, že z podobného večera někdo udělá senzaci.
„Pro ty, koho opravdu zajímá náš vztah: je úplně v pohodě. Všechno je tak, jak má být. Ve zdravém, dospělém vztahu už dávno ani jeden z nás neřeší hlouposti. Máme pochopení pro své radosti, slabosti, povinnosti, vášně i způsoby, jak si odfouknout,“ psala o něco později na Instagramu.
A nezdá se, že by snad mluvila do větru: Blesk zastihl Nedvěda a Rolins na pražském letišti v zamilovaném objetí a opravdu nic nevypadalo v nepořádku.
„Náš vztah je v nejlepším pořádku, všechno je, jak má být,“ ujistila Blesk Dara.