Koalice Spolu vyzvala k účasti ve volbách,dle lídrů má jen ona šanci porazit ANO

Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) vyzvala voliče v počátku finální fáze kampaně před eurovolbami, aby přišli volit. Jedině spolu mají podle premiéra Petra Fialy (ODS) šanci vyhrát nad populisty. Řekl to dnes při startu horké fáze kampaně v Praze. Stejně jako lídr kandidátky Alexandr Vondra (ODS) konstatoval, že podle volebních modelů má z volebních uskupení jedině koalice Spolu šanci porazit hnutí ANO Andreje Babiše.

"Jsme na dostřel hnutí ANO," uvedl Vondra a s použitím hokejové terminologie doplnil, že "koalice hraje v útočném pásmu, tlačí, brankář soupeře leží na zádech a stačí doklepnou puk do branky". Podle volebních modelů by sněmovní volby nyní vyhrálo ANO s třetinou hlasů. Koalice Spolu by měla o deset procent méně.

Koalice jde do voleb pod heslem Bezpečná Evropa - Silnější Česko. "Abychom zvládli rostoucí bezpečnostní hrozby, nebezpečí spojená s nelegální migrací, společně zajistili energetickou a strategickou soběstačnost a prosperitu, musíme Evropskou unii rozumně měnit. Boj za lepší Evropu ale není bojem proti Bruselu a Evropské unii," vyhranil se Fiala vůči těm, kteří "na své bilboardy vylepují antievropská hesla". Lidovkyně Michaela Šojdrová, která obhajuje mandát europoslankyně, později doplnila, že nepřítelem není Brusel, ale ruský prezident Vladimir Putin.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová během vystoupení ve Fantově sále Hlavního nádraží v Praze uvedla, že heslem EU je jednota v rozmanitosti a stejné je to i s koalicí Spolu, která prokázala, že umí spolupracovat a domluvit se. "Mějme to na paměti, co všechno může společnost rozdělit, i o to se hraje," uvedla s odkazem na Slovensko, které minulý týden zasáhl atentát na premiéra Robera Fica, podle komentátorů ovlivněný rozdělením tamní společnosti.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 7. a 8. června. Spolu kandiduje pod číslem 17.