Čaputová zrušila schůzku lídrů politických stran, ti se na jejím konání neshodli

Schůzka slovenské prezidentky Zuzany Čaputové a jejího zvoleného nástupce Petera Pellegriniho se zástupci parlamentních stran v úterý nebude. ČTK o tom dnes informovala prezidentská kancelář. Jednání ve snaze uklidnit situaci ve společnosti po atentátu na premiéra Roberta Fica minulý týden navrhli Čaputová a Pellegrini, ale dvě ze tří vládních stran včetně Ficovy strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) se k této iniciativě postavily spíše odmítavě. Opozice, která po postřelení Fica vyzývala k potřebě klidu v zemi, pozvání na jednání naopak přijala.

"Prezidentka je nadále přesvědčena, že nejdůležitější je uklidnit společenskou situaci a respektuje, že to vyžaduje nejen čas, ale i trpělivost," uvedl mluvčí hlavy slovenského státu Martin Strižinec.

Pellegrini, který složí prezidentský slib v polovině června a který je také předsedou vládní strany Hlas-sociální demokracie, už v neděli uvedl, že na kulatý stůl politických stran ještě zřejmě nedozrál čas.

Předtím vicepremiér a ministr obrany Robert Kaliňák, který je blízkým Ficovým spolupracovníkem a který po Ficově hospitalizaci převzal ve vládě roli jejího lídra, uznal potřebu smíru a vzájemného respektu ve společnosti. Cesta k tomu podle něj ale nevede přes falešnou politickou korektnost. Později řekl, že schůzka lídrů byla dobrý nápad, ale že je asi třeba více času. Předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko zase řekl, že by se jednání zúčastnil pouze v případě, že by mu to doporučil Fico. Ten při atentátu utrpěl střelná poranění, prodělal dvě operace a podle nemocnice je mimo ohrožení života.

"Ruku usmíření, bohužel, někteří politici nepřijali a rozhodli se pokračovat v agresi a rozeštvávání společnosti," reagoval na zrušení úterní schůzky předseda opoziční strany Svoboda a Solidarita Branislav Gröhling.

Někteří slovenští vládní politici, včetně Danka, už krátce po atentátu na Fica i v dalších dnech tvrdili, že opozice a média dál šíří nenávist. Směr-SD dnes zase zveřejnil nahrávku s dřívějšími výroky opozičních politiků, zpráv tisku či lidí na demonstracích i vůči Ficovi.

"Důrazně se ohrazuji proti snaze některých politiků připsat nám odpovědnost za nenávistné projevy ve společnosti. PS bylo vždy slušnou a odbornou opozicí," napsal v prohlášení šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) Michal Šimečka. Jeho výrok na jedné z protivládních demonstrací o házení všech polen pod nohy Fica zahrnul Směr-SD do zmíněné nahrávky. Podle Šimečky je úkolem opozice, aby slušně, odborně ale důrazně využívala všechny zákonné nástroje, které má k dispozici.

Šimečka současně připomněl hrubé výrazy, jako například "zrádcové", "devianti" či "krysy" kterým čelila opozice či on sám. Slovními výpady vůči opozici a médiím v minulosti nešetřil ani sám Fico. O uplynulém víkendu zase zástupce vládních stran popudila výzva expremiéra a šéfa opozičního hnutí Slovensko Igora Matoviče, aby kvůli postřelení Fica rezignoval ministr vnitra.