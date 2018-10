Jihokorejská kuriozita: Odsoudili už čtvrtého exprezidenta, za korupci má tvrdý trest

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Bývalý jihokorejský prezident I Mjong-bak byl v pátek odsouzen k 15 letům vězení za korupci a zpronevěru. Úplatky měl dostat mimo jiné od firmy Samsung, uvedla agentura Reuters. Jde již o čtvrtého jihokorejského exprezidenta, jehož soud v této zemi za poslední dvě desetiletí poslal do vězení. I Mjong-bak obvinění odmítá s tím, že jde o "politickou pomstu".

I Mjong-bak, který stál v čele země od února 2008 do února 2013, byl z úplatkářství, zpronevěry a dalších zločinů obžalován letos v dubnu. Stalo se tak jen tři dny poté, co byla exprezidentka Pak Kun-hje, která do funkce nastoupila po I Mjong-bakovi, odsouzena v jiném korupčním skandálu k 24 rokům vězení.

Šestasedmdesátiletý exprezident byl obžalován z přijetí úplatků v celkové výši 11 miliard wonů (212 milionů Kč) od jednotlivců i institucí včetně národní výzvědné služby a společnosti Samsung. Prokuratura ho obvinila i z daňových úniků a ze zpronevěry, jíž se měl dopustit v letech 1994 až 2006.