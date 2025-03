Je konec, hvězda Primy už se na obrazovky nevrátí: "Radši budu servírka"

V televizi měla našlápnuto k úspěšné kariéře, sympatická moderátorka se ale rozhodla hledat svůj smysl života jinde.

Monika Leová měla dobře rozjetou kariéru (nejen) v televizi: Moderovala na Primě, vedle toho se živila i jako modelka a o další televizní hvězdě bylo prakticky jasno. Nakonec se ale Moničina cesta vydává trochu jiným směrem.

Monika se vytratila z obrazovek a spíš se věnuje mateřství a vychovávání svých ratolestí. V úplném soukromí to neprobíhá, pořád má ještě příjem ze svého Instagramu, kde ji sleduje nějakých 200 tisíc lidí. Návrat před televizní kamery se ale prý nechystá, jelikož si Monika mimořádně užívá práci servírky.

„Teď jsem se úplně odstřihla a žiju ve východních Čechách, kde máme s tatínkem restauraci a plně se jí věnujeme. Tam jsem našla svůj zápal a smysl v tom, že strašně ráda chodím do práce a obskakuju lidi,“ řekla pro eXtra.cz

Ale jak už padlo, jenom pinglování ji neživí, v restauraci dělá spíš pro radost (občas snad dokonce zadarmo) a příjmy přichází odjinud: „Instagram je jeden z mých příjmů, takže se tam s manželem snažíme nějak kreativně vyřádit. Lidi to baví, nás to taky strašně baví a stmeluje, protože jsme si s manželem vždycky přáli pracovat spolu. Je to pro nás super, i díky tomu můžeme být doma s dětmi. Jsme za to strašně vděční,“ dodala.