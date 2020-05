Hvězda němého filmu, která předčasně zhasla

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Na jeho němých rtech visel celý svět, ženy mu klečely u nohou. Rudolph Valentino, slavný filmový milovník, sex symbol a idol doby, kdy ještě pohyblivé obrázky neuměly mluvit, dokázal uchvátit pouhými gesty a mimikou. Ve středu uplyne 125 od jeho narození.

Narodil se v Itálii 6. května 1895 jako Rodolfo Alfonso Raffaello Piero Filiberto Guglielmi di Valentina d'Antonguolla, takže bylo nezbytné přijmout zkrácené umělecké jméno. I tak s tím filmová studia měla problém. Jednou jej prezentovala pod jménem M. Rodolpho de Valentina, jindy zase jako R. de Valentina.

Na slávě mu to však nijak neubralo. Jeho jméno bylo zárukou kasovního úspěchu a dodnes je synonymem filmového milovníka, nejpozději od průlomového úspěchu snímku Čtyři strašliví jezdci z Apokalypsy z roku 1921. Jeho nejznámější film Šejk (ZDE) z téhož roku mu pak přisoudil přímo božský status.

To rozhodně není nejhorší kariéra pro někoho, koho v rodné Itálii několikrát vyhodili ze školy, kdo neuspěl v Paříži jako tanečník a kdo po příjezdu do New Yorku (než se uchytil u filmu) střídal příležitostná zaměstnání a kvůli drobným přečinům dokonce krátce skončil ve vězení.

Uvedení svého posledního filmu Šejkův syn se milovník zvířat, žen – a možná i mužů – již nedožil. Třiadvacátého srpna 1926 v pouhých 31 letech zemřel po několikatýdenních bolestech na těžký zánět pobřišnice. Pohřební průvod na Broadwayi lemovaly desítky tisíc lidí a provázela jej davová hysterie Valentinových fanynek.

Hercovi příznivci reagovali podobně, jako o 51 let později v případě Elvise Presleyho: Byli přesvědčeni o tom, že Valentino není mrtvý, jen už měl plné zuby slávy a mumraje kolem své osoby. A určitě se vrátí. Svým způsobem nejslavnější filmový milovník opravdu žije dál, přinejmenším v medicínských kruzích. Bolesti způsobené perforací dvanáctníkového vředu a následným zánětem pobřišnice označují lékaři jako Valentinův syndrom.