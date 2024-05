Hokejisté porazili ve čtvrtfinále MS v Praze Američany 1:0, rozhodl Zacha

Čeští hokejisté si zahrají na domácím mistrovství světa v Praze o medaile. Ve čtvrtfinále porazili Američany 1:0, v čase 26:29 rozhodl v přesilové hře svou premiérovou brankou v národním týmu Pavel Zacha. V sobotu budou hrát o finále se Švédskem od 14:20. V druhém semifinále se o čtyři hodiny později utkají Kanada se Švýcarskem. Druhým čistým kontem na turnaji i v reprezentaci pomohl k úspěchu brankář Lukáš Dostál, připsal si 36 úspěšných zákroků.

Češi postoupili do semifinále podruhé za poslední tři roky. V roce 2022 na šampionátu v Tampere a Helsinkách dosáhli na bronz a byla to pro ně první medaile po deseti letech od zisku stejného kovu na MS ve Stockholmu a Helsinkách. Američané chybí v semifinále poprvé od roku 2019.

"Skvělé, že jsme si pomohli přesilovkou, ubránili jsme jejich. Doteď nedostali gól v oslabení, teď dostali první. A měli 30 procent využití přesilovky a nedali. To byl klíč," řekl novinářům trenér Radim Rulík. "Další klíč byl skvělý Dostál. Byl připravený. Mentálně, v hlavě, neudělal jediný zbytečný pohyb. Myslím teda, nejsem úplný specialista na brankáře, takhle na mě působil. A pak týmový výkon mužstva. Nechali tam v rámci možností vše. Bylo tam srdce a obětavost a obrovské nasazení," ocenil.

V úvodu prověřil gólmana Lindgrena od modré čáry Hájek, ale více práce měl na druhé straně Dostál. Po přihrávce Farabeeho z pozice mezi kruhy minul branku Hayes a pak musel český gólman zasahovat po Gaudreauově nahození zpoza branky, po kterém se puk nebezpečně odrazil od Zachovy brusle. V 9. minutě vystřelil Pastrňák přes bránícího Jonese, ale americký brankář ukryl puk v lapačce.

Na druhé straně skončila po Caufieldově střele dorážka Bradyho Tkachuka nad brankou. Lindgren si poradil se Špačkovou ránu z pozice mezi kruhy. Ve 14. minutě měl obrovskou šanci Pastrňák, který se dostal do úniku, ale zakončení do forhendu mu nesedlo a zamířil přes Lindgrenův levý beton vedle.

V 23. minutě si Lindgren u levé tyče poradil s Tomáškovou šancí i Beránkovými dorážkami. Potom šel pykat za hru vysokou holí na Brindleyho Pastrňák a Češi se v oslabení ubránili. Dostál si poradil i s Kuninovou střelou. Ve 27. minutě sudí nepotrestali vyloučením Hájkův zásah hokejkou do helmy Zegrase, který podrazil Nečase a šel pykat.

Hned po 13 sekundách Rulíkův výběr přesilovou hru využil. Špačkova rána od modré čáry přelomila Nelsonovu hokejku a od Zachy se odrazil puk za brankovou čáru. Útočník Bostonu oslavil v druhém utkání za národní tým premiérový gól.

"Bylo to trošku štěstí, ale když se vyhraje čtvrtfinále, je to výborný výkon. Ten hráč to tečoval ještě trochu přede mnou, takže to šlo od něj do mě. Když chcete na takové úrovní dát gól, musíte mít nějaké hráče před brankou," uvedl Zacha.

Američané se tlačili za vyrovnáním, ale zvýšit náskok mohli Češi. V 31. minutě Kaše v přečíslení dvou na jednoho nabídl puk Červenkovi a Američanům pomohla horní tyč. Možnost na vyrovnání nevyužil Pinto, neměl přesnou mušku. V 39. minutě našel Eyssimont před branku Tkachuka, kterému ztížil zakončení zblízka Rutta a putoval na trestnou lavici. Ještě před pauzou nevyšel u levé tyče Tkachukovi pokus o zakončení s hokejkou mezi nohama a k dorážce se nedostal Caufield.

Dostál ustál tlak soupeře i ve zbytku oslabení po pauze. Tým kouče Johna Hynese pokračoval v náporu, ale do šancí jej domácí nepouštěli. Ve 49. minutě Dostál vytěsnil Tkachukovu střelu. O chvíli později se po Zachově vyhraném vhazování dostal z pravého kruhu před Lindgrena Palát, jenže ho neprostřelil.

Dostál kryl Eyssimontův pokus a nepřekvapil ho ani nahozením z rohu Caufield. V 58. minutě mohl pojistit náskok po spolupráci s Nečasem Kubalík. Rulíkův tým se ubránil i při závěrečné power play soupeře, při níž Nečas trefil z vlastního obranného pásma levou tyč prázdné branky.

"Přijeli jsme sem vyhrát zlato, takže je to teď těžké pro nás. Myslím, že jsme odehráli skvělý zápas, ale neproměnili jsme šance," řekl webu Mezinárodní hokejové federace kapitán USA Brady Tkachuk. "Snažili jsme se hrát na naše maximum, měli jsme tlak ve třetí třetině, ale nedokázali jsme dát žádný gól," doplnil útočník Cole Caufield.