Fiala ve stávkové pohotovosti nevidí smysl, vláda je připravena jednat

Premiér Petr Fiala nevidí smysl ve stávkové pohotovosti, jejíž postupné vyhlášení na podporu požadavku na zvýšení platů dnes oznámily úřednické i další odborové svazy pracovníků veřejného sektoru.

Novinářům před dnešním odletem do Německa řekl, že vláda je připravena o zvýšení platů jednat, nedorovnalo by však inflaci. Kabinet si totiž musí počínat odpovědně kvůli tomu, aby nepoškodil všechny občany roztočením inflační spirály, doplnil.

Fiala kritizoval, že odbory ke kroku přistoupily ve chvíli, kdy jednání s vládou ještě nejsou u konce. „My nejsme hluší k požadavkům státních zaměstnanců, víme, jaké jsou jejich platové podmínky. Jsme připraveni se bavit o určitém zvýšení,“ řekl.

Nejednalo by se však o zvýšení, které by kopírovalo inflaci, dodal. „Musíme zároveň jednat odpovědně, mít na paměti zájem všech občanů, kterým nepochybně je, aby se inflace dál nezvyšovala a neznehodnocovali bychom lidem úspory,“ uvedl.

Fiala vidí další prostor k jednání. „Předložili jsme nějaké návrhy, budeme se o tom bavit dál, já opravdu nevidím smysl ve vyhlašování stávkové pohotovosti,“ řekl. Stávkové pohotovosti či jiným protestním krokům by rozuměl ve chvíli, kdyby jednání již skončila neúspěchem. Odpovědné chování očekává i od druhé strany, bylo by to podle něj vhodnější než si navzájem hrozit.

Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly by odbory souhlasily s růstem výdělků od července o 15 procent lidem se zmrazeným příjmem a ostatním o 7,6 procenta. Odboroví předáci chtějí jednat se šéfy vládních stran, poté rozhodnou o dalším postupu.

„Doufám, že to nesouvisí s nějakými volbami,“ podotkl Fiala. Středula vyhlásil před měsícem úmysl kandidovat příští rok v prezidentské volbě.

Ministr práce Marian Jurečka dnes novinářům řekl, že postup odborů nepovažuje za korektní, když má vláda vůli platy upravit. „Opravdu vláda počítá s tím, že zvýšení letos uděláme. Potřebujeme to zasadit do dohody na úrovni vlády a koalice, jak bude vypadat novela státního rozpočtu,“ uvedl Jurečka.