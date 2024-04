Do populární světové videohry se dostala česká stopa v podobě dobrého vojáka Švejka

Prvním českým velitelem ve válečné akci World of Warships je kultovní český blb… a nebo génius?

Mezi nejcennější český vývozní artikl patří bezesporu kultura a pokud bychom měli vybírat z ní, bude to literatura a v ní neochvějně září Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška. Dočkal se překladu do více než 60 světových jazyků a nově se podívá i do populární zahraniční videohry. Jakožto prvního českého velitele jej totiž do titulu World of Warships implementovala kyperská firma Wargaming, která je proslulá jinou svou hrou World of Tanks.

Pokud vám ovšem pozemní pevnosti nesedí a případně hledáte pomalejší a rozvážnější hraní, nabízí se právě World of Warships, kde v rámci krátkých bitev několika hráčů velíte jedné historické lodi. Ta s vámi komunikuje skrze hlas svého velitele, kterým může být jak nějaká historická osobnost, která skutečně na můstku bitevní lodě stála, tak i fiktivní. A tady se dostáváme ke Švejkovi. Tvůrci hry se rozhodli, že pro docela početnou českou komunitu musí také něco udělat, a protože my jsme neprosluli zrovna jako dominantní (nebo minoritní) námořní velmoc, bylo třeba sáhnout po českém veliteli, který s vámi bude z můstku během bitev rozmlouvat. Volba padnula práva na Švejka, který je prostě mezinárodně známý a zároveň pro mnohé typicky český.

Jak se ovšem ocitl na palubě lodi? Autoři hry si vymysleli milý příběh, kdy se Švejkova knižní cesta do Budějovic nezastavila v Putimi, ale protože jej místní četníci nezastavili a Švejk Budějovice minul, došel postupně až do Puly, kde se přidal k rakouskouherskému námořnictvu a udělal bleskovou kariéru, jak je u něj zvykem.

zdroj: Wargaming

Dabing Švejka obstaral velmi zkušený dabér a herec Michal Holán, který má na kontě řadu rolí jak v dabingu (Živí mrtví, Kobra 11, Avengers) tak i v rámci televizní tvorby. Přitom sám prý původně netušil, že bude dabovat nejslavnějšího českého vojáka, ale očekával jen standardní práci na videohře. „koho jde mi bylo poodhaleno až později. Jen mi bylo naznačeno, že se mi ta práce bude moc líbit a nakonec tomu tak bylo. Jakmile mi řekli, že půjde o Švejka, tak jsem se začal hodně těšit. Švejka každý zná, patří tak nějak k naší české povaze.“

Samozřejmě, to, zda se jedná o typickou českou povahu a nebo už se části společnosti takzvané „švejkování“ zajedlo, je otázka. Ostatně, tvůrci sami kladou otázku, zda je Haškova postava opravdu oním blbem, jak jej občas někdo v knize označí, či naopak skvělý znalcem lidí, který se snaží přežít v rámci strašlivého konfliktu a daří se mu to. Samotný Holán ani scenáristé nechtějí navádět ani k jedné z možnosti a nechávají interpretaci na hráčích.

„Upřímně, já jsem si představil Švejka a během vteřiny jsem se naladil a snažil jsem se roli kapitána Švejka hrát tak, jak jsem cítil, že by to Švejk opravdu říkal. To je jako když v dabingu, nebo při natáčení člověk dostane roli, tak zvláště při dabingu, to je o tom, že člověk uchytí správě character postavy a vžije se do role tak, že v ten okamžik je tou rolí úplně pohlcen. Když jsem namlouval Švejka, tak jsem se v ten okamžik jako on cítil,“ popisuje zkušený dabér.

Velkou výhodou je, že si každý může vyzkoušet hraní se Švejkem na můstku sám a zdarma. World of Warhips je free-to-play hra, kde za její hraní nic neplatíte. Navíc, i když někteří velitelé dříve byli k dispozici za poplatek nebo po omezenou dobu, Wargaming chce Švejka dát českým hráčům bez nějakých podmínek, plateb a na pořád. Je pak jen na hráči, na můstek jaké lodi jej posadí. Ostatně, těch je ve hře už 800 a to z období první poloviny 20. století a napříč 14 národy.

Ostatně sám Holán, který není velký hráč, popisuje, že mu nedělalo problém se rychle vcítit nejen do role Švejka, ale i kapitána bitevní lodě. „Tak tady musím říci jedno. Jak jsem říkal, že nejsem hráč her a pokud bych tvrdil opak, tak to není pravda. Ještě bych měl dodat, že si občas zahraji na telefonu, ale většinou jde opět o nějaký ten fotbálek. Když mi kluci v kanceláři u vás ukázali World of Warships a já si to pak zahrál, tak mne to opravdu chytlo. Sám jsem pak říkal, no já snad opravdu začnu hrát hry. Bylo to velmi reálný, vlastně I strategický a fakt mne to bavilo. … Jsem velmi hrdý na to, že jsem mohl v tak celosvětově populární hře ztvárnil roli kapitána a navíc Švejka.“ zdroj: Foto: Wargaming

Bude zajímavé sledovat, jak moc populární Švejk bude mezi českými hráči, případně zda si jej budou chtít zařadit do mužstva i nějací zahraniční. Ostatně, World of Warships je celosvětově známý titul, který hrají miliony lidí a nabízí ideální prostor pro kulturní výměnu. Navíc, jak už bylo řečeno, Švejk je úspěšný vývozní artikl české kultury a je pozoruhodné, že si našel cestu zrovna do tohoto titulu. Ostatně, zkusit si jeho dabing i vlastně samotnou hru, která je překvapivě přístupná všem, můžete sami.