Divoška Kaira Hrachovcová: "Pikantních fotek jsme pořídili habaděj"

Oblíbená umělkyně žádným komplexem ze svého těla či přehnaným studem rozhodně netrpí.

Známá herečka a několik let také tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová není z nejstydlivějších a před objektivem nemá sebemenší problém se prezentovat v rouše (skoro) Evině.

Nejspíš nejpeprnější a zároveň nejmedializovanější sérii aktů přitom herečka nafotila s hercem a zapáleným fotografem Hynkem Čermákem: „S Hynkem jsme toho nafotili hodně a já to tak postupně pouštím ven. Mám dovoleno vše a cítím takovou ochranu skrz Hynka, protože je to frajer, je šikovnej, je to dobrej herec a je to fajn kluk. Pracovalo se nám spolu dobře, protože jsme si dovolili být mezi sebou uvolněný a panuje tam velká důvěra,“ řekla pro pořad Showtime na Primě Kaira.

„Fotografie vzniklé pod rukama Hynka Čermáka, umělce a fotografa, který vidí ženu autenticky, silně, otevřeně a zároveň s tajemstvím. Jeho práce je nejen o kráse těla, ale o příběhu, hloubce a odvaze. Mně připomíná legendárního Helmuta Newtona nebo duši kalendáře Pirelli – odvážné, ale nepřístupné klišé. Není to jen o tělech, ale o vzájemném uznání, podpoře a světle, které ženy sdílejí. Hynek fotí Duše, které září, a jeho práce má světovou úroveň – dekadentní a neopakovatelnou,“ nemohla si Čermákův přístup svého času Kaira vynachválit.

Nutno připomenout, že Čermák není žádný zelenáč, který by jen radostně využil příležitost podívat se na nahé dámy – focení aktů se věnuje dlouhodobě a snímky prezentoval již na víc než 20 vernisážích.

Krátce po focení s Kairou však Čermák oznámil, že se rozvádí. Samozřejmě se spekulovalo, jestli za to náhodou nemůže právě pikantní fotografická seance, ale všichni zúčastnění to popírají. A upřímně, nedávalo by moc smysl, že manželce najednou vadí focení aktů, když proti tomu celé roky neřekla ani půl slova a párkrát svému bývalému dokonce sama pózovala.