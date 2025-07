Čistý hněv! Soukup slibuje: „Jestli si myslí, že to tak nechám být, tak to opravdu ne!“

5. 7. 2025 – 7:51 | Magazín | Jana Strážníková

Soukup prozradil dalších pár podrobností z neveřejného soudu a slíbil Agátě tvrdý boj.

Podnikatel a padlý mediální magnát Jaromír Soukup působí, že má v poslední době čím dál tím větší vztek. Snad není den, kdy by do někoho nešil, někoho nenapadl, na někoho si neodplivl.

S Miroslavem Dopitou půjde k soudu kvůli jejich bitce, s bývalou se soudí kvůli péči o dceru, do toho stíhá ještě nadávat na promotéra Rajmonta i majitele Oktagonu Novotného... A když už se mezi vší tou zlobou najde volná chvilka, jak ji nejlépe strávit? Správně, rytím do Agáty.

To samozřejmě také není žádná novinka: Už před několika dny si Soukup například stěžoval, že musí při každém předání dcery platit necelou tisícovku asistentkám, které dohlíží, aby proces proběhl bez konfliktů. K tomu ještě svou někdejší vyvolenou stihl označit za stařenu a alkoholičku.

Ze všeho nejvíc ale, zdá se, leží Soukupovi v žaludku nedávné soudní jednání za zavřenými dveřmi. To příští by ale klidně mohlo být veřejné, protože Soukup stejně provaří, co může.

„Poslouchat u soudu, že jste alkoholik, zrovna od téhle paní, to je divný. To jsou věci. Poslouchat, že jestli malé, když nejí, dávám druhé jídlo, nebo ji nechávám o hladu, to je vtipný. Ne, nechávám ji asi o hladu,“ ironizoval ve svém placeném pořadu Soukup a prozradil tím, o čem se u soudu vedla řeč.

„Jestli jezdím s dítětem na výlety. Vůbec ne, je zavřená ve sklepě a tam pláče a já se tomu směju. Nevím, co si ta paní představuje,“ syčel.

Pije podle něj právě spíš Agáta: „S tím alkoholismem mě rozesmála. Zajímalo by mě, kolikrát mají na obvodním oddělení Prahy 6 hlášení o té paní. Podle mě mockrát,“ má jasno.

„Jestli si myslí, že to tak nechám být, tak to opravdu ne,“ dodal závěrem v bojovné náladě.

Bylo takové prohlášení vůbec potřeba? Copak si snad někdo myslel, že se Soukup najednou uklidní a přestane se hádat?

Agáta Hanychová už delší dobu uvádí, že s ohledem na dceru nebude na invektivy jejího tatínka reagovat. Zatím to dodržuje – i prozatím poslední Soukupův atak nechala bez povšimnutí.