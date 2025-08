Víra ano, ale za kolik?

V Česku sice počet věřících dlouhodobě klesá, ale mezi seniory je jich stále velká část a právě na ně cílí různé náboženské organizace a tzv. duchovní společenství, často pod rouškou „pomoci“ nebo „duchovní obnovy“. Příspěvky, které zpočátku vypadají jako drobné dary, se časem mění v pravidelné platby: měsíční „desátky“, „dobrovolné příspěvky na duchovní vedení“, „dar na provoz komunity“ nebo třeba „symbolickou částku za požehnání“.

„V některých případech nám senioři říkají, že dávají 300 až 500 korun měsíčně, aniž by měli přesně informaci, kam ty peníze jdou,“ říká Ondřej Baar z Poradny pro oběti sekt a manipulativních skupin. „Když se zeptáte, co za to dostávají, často odpovědí jen: no, vždyť mi to Pán Bůh vrátí.“

Když z „darů“ vznikne závislost

Velké nebezpečí spočívá v emocionálním tlaku. Některé spolky šíří strach z duchovních následků – např. že pokud nedáte dar, ztrácíte Boží ochranu. „Senioři jsou často osamělí, touží po sounáležitosti a hledají naději,“ uvádí psycholog a religionista Zdeněk Vojtíšek. „Když jim někdo nabídne pozornost, porozumění a duchovní vedení, stávají se loajálními. A čím víc dávají, tím hůř se dokážou přestat.“

Nejde ale vždy jen o malé, neškodné spolky. V některých případech jsou to i oficiálně registrované církve, které si vypěstují štědré dárce, o něž se systematicky starají. Ti pak do darů ročně vloží i desítky tisíc – a mají pocit, že jde o jejich „povinnost“.

Jak se bránit a kde si ověřit, kam peníze jdou?

Pokud máte podezření, že vy nebo někdo ve vašem okolí dává peníze organizaci, která zneužívá důvěru, obraťte se na:

Poradnu pro oběti sekt a manipulativních náboženských skupin – www.sekty.cz

Základní pravidlo zní: víra by neměla být záminkou pro tahání peněz. Pokud někdo slibuje uzdravení, štěstí nebo ochranu výměnou za peníze, není to duchovní pomoc – je to byznys.

Jak poznat manipulaci a ubránit se jí

Abyste se nenechali zmanipulovat, je důležité si zachovat odstup, klid a zdravý rozum. Nikdy nerozhodujte pod tlakem emocí, slibů nebo výčitek. Pokud vám někdo tvrdí, že „skutečně věřící dávají“ nebo že bez finančního daru nejste hodni pomoci, jde o formu nátlaku, ne o víru. Ptejte se: Kam peníze skutečně jdou? Proč mají být pravidelné? Kdo s nimi nakládá? Požádejte o vše písemně. A především... mluvte o svých pochybnostech s blízkými. Manipulace funguje nejlépe v tichu a izolaci. Nedovolte, aby z vás někdo dělal nástroj svého zisku jen proto, že věříte v dobro.

Závěr

Darovat na kostel nebo farnost, kde jste vyrůstali? To je úplně v pořádku. Ale pravidelně odevzdávat tisíce anonymní skupině, která si říká „Komunita světla“ nebo „Cesta duše“, a přitom si zapisuje, kdo kolik přispěl? Tam už nejde o víru, ale o manipulaci. A vy, nebo vaši rodiče, na to můžete velmi draze doplatit.