Bezdětný Jiří Lábus v rozhovoru otevřeně promluvil o svém důchodu. "Děsím se, že jednou zůstanu na obtíž"

Jiří Lábus, oblíbený český herec, který letos oslavil 74. narozeniny, je už přibližně deset let v důchodu. Během svého života tvrdě pracoval a poctivě vydělával, aby si mohl zajistit klidné a spokojené stáří. V rozhovoru otevřeně promluvil o svém životě v důchodu, o svých obavách i o tom, jak se připravuje na budoucnost. Herec přiznává, že ho vždy děsila představa, že by se mohl stát někomu na obtíž. „To je pro mě úplně děsivá představa,“ svěřil se. Naštěstí patří mezi ty, kteří dokážou se svým důchodem vyžít, i když zároveň upozorňuje, že výše penze neodpovídá tomu, kolik během svého života odvedl státu na daních.

Lábus se proto rozhodl šetřit, aby si mohl v budoucnu dovolit kvalitní péči, pokud by ji potřeboval. „Šetřil jsem si, abych si jednou mohl dovolit nějaký ústav s nadstandardní péčí, kde se o mě, až nebudu moci, dobře postarají. Nechci nikoho z mých blízkých nebo přátel obtěžovat,“ vysvětlil. Přiznal také, že nejvíce peněz utrácí za knihy, které jsou jeho velkou vášní.

Jiří Lábus patří mezi herce, kteří nemají děti, a proto nemá nikoho, kdo by se o něj ve stáří postaral. „V tomhle jsem možná trochu sobec,“ přiznal.

V minulosti měl sice několik vážných vztahů a dokonce se několikrát schylovalo ke svatbě, ale nakonec se vždy rozhodli, že do manželství nevstoupí. „Můj bratr mě v tomhle nahradil, má tři dcery,“ dodal s úsměvem.

Celý svůj život zasvětil herectví, které bylo jeho velkou vášní už od dětství. „Hercem jsem chtěl být už od svých pěti let a splnilo se mi to. Je to v podstatě pohádka se šťastným koncem,“ uzavřel své vyprávění Jiří Lábus, který je i přes své obavy vděčný za to, že mohl žít život podle svých představ a věnovat se tomu, co ho naplňuje.