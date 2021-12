Bek: Česko chce během předsednictví rozvíjet vztahy se zeměmi mimo V4

Česká republika využije svého předsednictví v Radě EU v druhé polovině příštího roku k budování vztahů se zeměmi, které jsou v Evropské unii v hlavním proudu.

V dnes zveřejněném rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekl český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Podle něj se Česko bude snažit budováním nových vztahů vyvážit tradiční regionální spojenectví s Polskem a Maďarskem, které vedou s Bruselem dlouholeté spory.

„Máme nastavený systém pro poměrně blízkou spolupráci s našimi protějšky ve Visegrádské skupině,“ řekl Bek. Do skupiny patří kromě Česka také Polsko, Maďarsko a Slovensko. „Je to správné a bylo to pro nás přínosné, ale musíme sáhnout i dál a vytvořit něco podobného také s dalšími zeměmi,“ dodal.

Česko stojí podle Beka na straně Bruselu proti Polsku a Maďarsku v řadě sporných témat: od přístupu k sexuálním menšinám po otázku nezávislosti polského soudnictví. „Naše pozice v jejich sporu o vládu práva s Evropskou unií bude rozhodně jiná než ta jejich,“ řekl.

Evropská komise (EK) minulý týden vyjádřila pochyby nad nezávislostí a nestranností polské justice poté, co tamní ústavní soud rozhodl, že některé články základních smluv o EU odporují polské ústavě. EK dala Polsku dva měsíce na přijetí nápravných opatření, jinak hrozí omezením přísunu evropských peněz. Podle Beka má rozhodnutí polské justice destabilizující účinek na celý region.

Česko by se podle Beka mohlo snažit uzavřít užší spojenectví v rámci EU například s Německem a Rakouskem při snahách o naplnění evropské iniciativy, podle níž by měl do roku 2035 skončit prodej automobilů se spalovacím motorem. Země by podle Beka společně mohly vyjednávat ústupky ohledně časového plánu zavádění cílů nebo ohledně možné finanční pomoci pro automobilový průmysl.

Česká vláda chce rovněž spolupracovat s Francií na tom, aby EU uznávala jadernou energii jako takzvaně čistý zdroj při snahách o snižování emisí skleníkových plynů.

„Proč nespojit síly” se spřízněnými státy v EU, když existují společné zájmy, řekl Bek. „Nejde o to opustit stávající spojenectví, ačkoliv se v některých věcech neshodneme, ale vytvořit nová také s jinými členskými státy,“ dodal.