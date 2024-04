Babiš: Volby do EP ukážou, kdo má šanci se dostat do Sněmovny v roce 2025

Volby do Evropského parlamentu ukážou, které z mimoparlamentních stran mají šanci dostat se do Sněmovny ve volbách v roce 2025. Na předvolební debatě s občany v Praze 8 to dnes řekl bývalý premiér a předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Uvedl také, že není jisté, jestli ANO evropské volby vyhraje a vyzval lidi, aby stranu přišli volit.

"Evropské volby jsou důležité pro parlamentní volby příští rok," řekl Babiš. Volební výsledky stran, které nejsou ve Sněmovně, jako je Přísaha nebo KSČM, podle něj ukážou, jestli mají strany šanci se do Sněmovny na podzim 2025 dostat. Odmítl zároveň, že by mělo ANO dohodu o povolebním uspořádání s jinou stranou. "My žádné dohody s nikým nemáme, ani s SPD, ani s ODS, s nikým," řekl. Hnutí Přísaha, které založil bývalý policista Róbert Šlachta, zůstalo ve sněmovních volbách 2021 těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk poslaneckých mandátů s výsledkem 4,68 procenta. Komunisté ze Sněmovny vypadli se ziskem 3,6 procenta. Šéf ANO letos v únoru na stranickém sjezdu řekl, že úkolem strany je vrátit se v roce 2025 do vlády a po pětikoalici znovu uklidit celou zemi. Do sněmovních voleb chce ANO vést jako lídr. Hnutí ANO utvořilo menšinovou vládu po volbách v roce 2017, kabinet nezískal důvěru. Od června 2018 pak ANO vládlo společně se sociální demokracií při toleranci komunistů, Babiš byl premiérem. Po volbách v roce 2021 ale hnutí skončilo v opozici, kabinet utvořili Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se STAN.