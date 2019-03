Babiš letí do Ameriky, co má kromě Trumpa na programu?

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý před odletem do Spojených států potvrdil, že má na programu návštěvu americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Dostal pozvání. Mluvit chce o mezinárodním terorismu, řekl novinářům před odletem. Server Aktuálně.cz uvedl, že Babiš ústředí CIA v Langley ve Virginii navštíví ve středu, jednat bude s ředitelkou CIA Ginou Haspelovou.

"Návštěva je v programu," řekl Babiš na dotaz, zda může informace serveru Aktuálně.cz potvrdit. "Dostal jsem pozvání, víc k tomu nemám žádný komentář," dodal. Neuvedl přímo, zda se schůzka uskuteční ve středu. V souvislosti se schůzkou řekl, že za největší problém planety považuje mezinárodní terorismus a že by všechny velmoci měly v tomto směru spolupracovat. "Je to největší hrozba, spolupráce by měla být větší," řekl. Poznamenal, že vztahy mezi USA a Ruskem nejsou ideální.

Největším problémem je podle něj šest milionů uprchlíků v Jordánsku, Libanonu a v Turecku, prioritou je také řešení situace v Sýrii. "Zajímá mě, do jaké míry tam budou USA hrát ještě nějakou roli, nebo teritorium opustí," uvedl.

V oficiálním programu českého premiéra schůzka v CIA není uvedena. Podle serveru Aktuálně.cz schůzku potvrdilo několik zdrojů a svědčí o ní i velká časová mezera ve středečním programu, kdy na celé odpoledne nemá nic oficiálně naplánováno.

Podle českých diplomatů je to zřejmě poprvé, kdy prezident nebo premiér Česka bude přijat v centrále této zpravodajské služby, uvedl server.

Babiše čeká ve čtvrtek večer SEČ jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, se kterým chce mluvit zejména o kybernetické bezpečnosti, mezinárodní situaci a o zachování obchodu bez bariér mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Babiš bude po osmi letech prvním českým premiérem, který dostal pozvání na bilaterální jednání v Bílém domě.

Podle vyjádření Bílého domu budou Babiš s Trumpem jednat o posílení dvoustranných vztahů, o potřebě společně čelit globálním výzvám, včetně problémů kybernetické a energetické bezpečnosti, a o vzájemném obchodu. Není vyloučeno, že politici budou diskutovat i o možné dodávce 12 víceúčelových vrtulníků pro českou armádu. Američané patří mezi favority zakázky.

Babiš před odletem uvedl, že ministerstvo obrany má čtyři až pět potenciálních dodavatelů na helikoptéry, z toho oslovilo i dva americké producenty.

Premiéra proto na cestě do USA doprovází náměstek ministerstva obrany Jakub Landovský (ČSSD). "Přijde na to řeč. Není to tak, že bych já vyjednával kontrakt, je to záležitost ministerstva obrany. Čeká se na orientační nabídku," řekl premiér před odletem.