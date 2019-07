Zemřel novinář a moderátor Vladimír Kučera

- Magazín - 0

Do prázdninového období vstupují mnozí rodiče s vráskami na čele. Jejich dvouleté nebo tříleté dítě nevzali od září z kapacitních důvodů do státní školky, ale oni už plánují návrat do zaměstnání. Případně mají dítě menší, ale finanční situace rodiny vyžaduje jejich návrat do pracovního procesu. Co teď? více