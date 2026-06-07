Výročí, která připadají na neděli 7. června
7. 6. 2026 – 8:59 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Neděle 7.června je 158. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 207 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1998 (33,2 stupně C) a nejnižší v roce 1962 (5,5 stupně C).
Svátek mají Iveta a Slavoj. Iveta - starší pravopisnou variantou je Yveta - je francouzské jméno německého původu, původem zdrobnělina jména Ivona, ženské podoby mužského jména Ivo, které znamená "tisový luk" či "válečník ozbrojený tisovým lukem". Někdy se vykládá také jako francouzská varianta původem hebrejského jména Judita, tedy "židovka". Ke známým nositelkám tohoto jména patří zpěvačka Yvetta Simonová a herečka Yvetta Blanarovičová.
Slavoj je slovanské jméno, vykládá se jako "slavný". Někdy se považuje za českou obdobu německých jmen Lotar, Robert, Rupert nebo řeckého Kletus. Dnes se již příliš nepoužívá.
Narozeniny slaví:
americký režisér James Ivory (1928)
estonský dirigent Neeme Järvi (1937)
britský zpěvák Tom Jones (1940)
rakouský politik Wolfgang Schüssel (1945)
nakladatel Ivo Železný (1950)
houslista Václav Hudeček (1952)
turecký spisovatel, nositel Nobelovy ceny Orhan Pamuk (1952)
britský herec Liam Neeson (1952)
písničkář Jaromír Nohavica (1953)
americký herec William Forsythe (1955)
americký politik Mike Pence (1959)
slovenská herečka Jana Hubinská (1964)
britský výtvarník Damien Hirst (1965)
americký kytarista David Navarro (1967)
brazilský fotbalista a mistr světa Cafú (1970)
americký hokejista Mike Modano (1970)
režisér a scenárista Robert Sedláček (1973)
americký plavec, olympijský vítěz Ed Moses (1980)
ruská tenistka Anna Kurnikovová (1981)