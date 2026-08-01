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Rajčata vám v srpnu stále kvetou? Udělejte tento krok, jinak se úrody do podzimu nemusíte dočkat

1. 8. 2026 – 19:22 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Rajčata vám v srpnu stále kvetou? Udělejte tento krok, jinak se úrody do podzimu nemusíte dočkat
zdroj: Freepik
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Rajčata jsou obsypaná květy a na první pohled vypadají zdravě. Přesto může právě bujný srpnový růst znamenat, že část plodů už nestihne dozrát.

Rostlina totiž dál spotřebovává energii na nové výhony a květy, místo aby ji věnovala rajčatům, která už nasadila. Několik jednoduchých zásahů může sklizeň prodloužit až do podzimu.

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V srpnu už nejde o další květy

Na začátku srpna nastává chvíle, kdy je vhodné tyčkovým rajčatům zastavit další růst. Jakmile mají přibližně šest až sedm plodných vijanů, zaštípněte hlavní vrchol. Nad posledním vijanem ponechte ještě dva listy a teprve potom stonek ukončete.

Rajče tak přestane investovat sílu do dalšího prodlužování a zaměří se na nalévání a dozrávání nasazených plodů. Nové květy, které se objeví později, už v našich podmínkách často nemají dost času vytvořit zralá rajčata.

Tento postup však platí především pro tyčkové odrůdy. Keříčková rajčata mají omezený růst přirozeně a výrazným vyštipováním byste je mohli připravit o část úrody.

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Zkontrolujte výhony ukryté mezi listy

Jednou týdně projděte rostliny a odstraňte mladé zálistky vyrůstající v úžlabí mezi hlavním stonkem a listem. Čím jsou menší, tím snadněji je vylomíte a tím menší rána na rostlině zůstane.

Nemocné, žluté a zasychající listy odstraňte, zdravé však neotrhávejte bez rozmyslu. Rostlina je potřebuje k fotosyntéze a plody zároveň chrání před prudkým sluncem. Příliš odhalená rajčata se mohou spálit nebo začít praskat.

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Větší dávka hnojiva neznamená více rajčat

V druhé polovině léta už rajčata nepotřebují tolik dusíku. Jeho nadbytek podporuje růst listů a výhonů, zatímco dozrávání plodů se může zpomalit. Vhodnější je hnojivo určené přímo pro rajčata s vyšším podílem draslíku, který podporuje vyzrávání a kvalitu plodů.

Hnojte vždy podle pokynů výrobce. Překračování doporučené dávky může poškodit kořeny a narušit rovnováhu živin v půdě.

Na internetu se jako domácí pomocník doporučuje také obyčejný bílý jogurt. Ředí se v malém množství vodou, například jedna až dvě polévkové lžíce do čtyř litrů vody. Nejde však o plnohodnotnou náhradu hnojiva a jeho účinky nelze přeceňovat. Zásadní chybou by bylo nalít neředěný jogurt přímo ke kořenům. Mohl by začít zapáchat, přilákat hmyz a narušit prostředí v půdě.

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Největším nepřítelem je nepravidelná zálivka

Rajčata zalévejte důkladně ke kořenům, nikoli na listy. Mnohem lepší je vydatná zálivka v delších intervalech než každodenní symbolické pokropení povrchu. Půda by měla zůstat rovnoměrně vlhká, ale ne podmáčená.

Střídání dlouhého sucha a náhlého přívalu vody patří mezi časté důvody praskání plodů. Vlhkost pomůže udržet vrstva mulče ze slámy, posečené trávy nebo jiného vhodného materiálu.

Pokud tedy rajčata na začátku srpna stále neúnavně rostou a kvetou, není to vždy důvod k radosti. Včasné zaštípnutí vrcholu, odstranění přebytečných výhonů, rozumné hnojení a pravidelná zálivka mohou rozhodnout o tom, zda budete sklízet sladké plody ještě během podzimu, nebo vám na keřích zůstane záplava zelených rajčat.

Tagy:
rajčata tipy a triky hnojení plody květy zálivka
Zdroje:
Novinky.cz, TopRecepty.cz, permaseminka.cz
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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