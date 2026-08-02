V tomhle byste dříve nešly ani vynést odpadky. Dnes je to posedlost, za kterou ženy utrácejí tisíce
2. 8. 2026 – 17:06 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Je až neuvěřitelné, co všechno dokážou módní návraty znovu oživit. Talentovaní návrháři vytáhli na světlo i dávno zapovězené kousky, našli v nich nečekané kouzlo a proměnili je v nejžádanější trendy současnosti.
Kousky, které ještě nedávno působily jako módní nedorozumění, dnes nosí slavné ženy a návrháři za ně žádají tisíce korun. Jak je možné, že něco tak nemožného najednou vypadá tak dobře?
I křeček v noční košili by byl dnes módní
Noční košile bývala přesně tím oděvem, ve kterém člověk doufal, že ho nepřekvapí soused ani pošťák. V minulosti ji nosily také děti a muži, často doplněnou směšně působícím nočním čepcem. Kdybychom tehdy potkali křečka v noční košilce, pravděpodobně by zapadl lépe než dnešní módní ikona. Přesto se právě tento kus domácího oděvu proměnil v jeden z nejromantičtějších trendů sezony.
Dnešní verze jsou vzdušné, zdobené krajkou, drobnými kvítky, výšivkou nebo volány. Už nepřipomínají oblečení na cestu z postele do koupelny, ale oslnivé boho šaty jako stvořené pro horké letní dny.
Podle magazínu Vogue se z takzvaných granny nighties stal jeden z klíčových šatových trendů léta 2026. Oblíbily si je Alexa Chung a Bella Hadid a objevily se také v kolekcích značek Chloé a Victoria Beckham.
Rozhodující jsou doplňky. Kožené mokasíny, moderní sluneční brýle, pevná kabelka nebo výrazný šperk dávají najevo, že nejdete spát, ale naopak právě vyrážíte do ulic. Pokud přidáte bavlněný čepec, horké mléko a svícen, módní kouzlo se může rychle změnit v historickou rekonstrukci.
Kardigan slušel každé vzorné školačce
Propínací sveřík zapnutý až ke krku a doplněný sukní do A býval uniformou hodných dívek, které měly pečlivě srovnané sešity a nikdy nezapomněly domácí úkol. Podobné kombinace se vracely také v preppy módě osmdesátých let, přestože samotnou dekádu mnohem více definovala široká ramena, výrazné barvy a power dressing. Přehled módy osmdesátých let nabízí Vogue.
Dnes dostává kardigan úplně jiný rozměr. Nosí se kratší, zapnutý jako samostatný top nebo nedbale přehozený přes krajkové šaty. Může být rozepnutý právě tolik, aby ukázal výstřih nebo kousek pasu. Harper’s Bazaar ho označuje za jeden ze základních kousků moderního vrstvení.
Květovaný kardigan, áčková sukně, bílé ponožky a kulaté brýle mohou vytvořit outfit vzorné školačky. Stejný svetr s volnými džínami, saténovou sukní nebo odhalenými rameny ale působí současně a překvapivě přitažlivě. Kardigan zkrátka přestal být oděvem, který si obléknete, protože babička tvrdí, že večer bude zima.
Zdravotní sandály mohly být módním průšvihem
Zdravotní sandály jsou bezpochyby pohodlné. Podrží chodidla, zvládnou dlouhou procházku a nohy v nich většinou netouží po okamžité záchraně. Jenže pohodlí a vysoká móda spolu podle některých návrhářů nikdy neměly příliš harmonický vztah.
Stylista Filip Vaněk připomněl slavný výrok Donatelly Versace: „Co je to pohodlná móda? Pohodlí nemůže být ve slovníku módy. Jestli chcete být v pohodlí, zůstaňte doma v pyžamu.“
Autenticitu citátu potvrzuje také Vogue. Je ovšem téměř ironické, že právě módní rok 2026 tuto poučku dokonale obrátil. Do ulic totiž poslal zároveň pyžamové šaty i pohodlné zdravotní sandály.
Tyto boty mohly být obrovským módním průšvihem. V kombinaci s neforemnou sukní, vytahaným svetrem a igelitovou taškou stále mohou připomínat spíše cestu do čekárny. Návrháři a módní ikony je však spojili s romantickými šaty, saténovými sukněmi a kvalitními kabelkami. Výsledek je uvolněný, moderní a záměrně nedokonalý.
Britský Vogue ukazuje, že také Alexa Chung staví své letní outfity na praktických botách a dalších prvcích granny chic. Nejlepší je ponechat sandály jako jediný důsledně pohodlný prvek a zbytek outfitu trochu povznést. Móda vám možná dovolila chodit bez bolesti, ale nemusíte jí to dávat příliš okatě najevo.