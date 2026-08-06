Octomilky v kuchyni? Zapomeňte na plácačku, trik za korunu je vyhubí přes noc
6. 8. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Konec léta má na kuchyňské lince svá pravidla: zralé broskve, melouny, rajčata ze zahrádky a švestky na koláč. Stačí ale nechat ovoce o den déle venku a mezi ním se vznášejí mračna drobných hnědých mušek.
Zkusit octomilky (lidově banánové nebo ovocné mušky) pozabíjet plácačkou či utěrkou je předem prohraný boj. Účinnou zbraň proti nim ale máte ve skříňce pod dřezem a vyjde na pár korun. Stačí povolat na pomoc fyziku.
Octomilky se množí extrémně rychle. Jediná samička naklade za život zhruba 500 vajíček do mikroprasklin na zralém ovoci a celý vývoj od vajíčka po dospělce trvá při pokojové teplotě asi týden. Sahat v kuchyni plné jídla po chemických sprejích přitom nikdo z nás nechce.
Mnohem lepší je nastražit past, která hmyz sama zláká a utopí. Že mušky milují ocet, ví většina lidí. A kdo ne, velmi pravděpodobně by si to domyslel ze jejich jména.
Když jim ale do misky nalijete jen čistý ocet, uděláte si problém ještě větší.
Chemie jako dokonalá návnada
Klíčem k úspěchu je dvoufázový systém: dokonalá návnada a past, ze které není úniku. Jako návnada nejlépe poslouží jablečný ocet, případně zbytek červeného vína nebo piva. Proč zrovna on? Octomilky se totiž neživí ovocem jako takovým, ale kvasinkami, které na něm při zrání a kvašení rostou.
Studie publikovaná v odborném časopise Functional Ecology ukázala, že mušky přitahují právě látky uvolňované kvasinkami – ethanol, kyselina octová, acetoin nebo 2-fenylethanol.
Samotné ovoce bez nich zůstalo až na druhém místě. Nakyslá a nasládlá vůně fermentovaných jablek v octu proto na octomilky funguje jako neonový nápis „Hostina zdarma“ a slétnou se k ní z celého bytu.
Pokud ale na linku postavíte jen misku s octem, mušky se k hladině sletí, bezpečně na ní přistanou, dosyta se napijí a odletí klást vajíčka. Tady vstupuje do hry fyzika.
Zabiják jménem povrchové napětí
Octomilka měří sotva tři milimetry, takže ji na hladině bez potíží udrží povrchové napětí. Chová se na ní doslova jako vodoměrka. A přesně to musíte změnit.
Ingrediencí, která promění obyčejnou návnadu v past, je podle entomologů z americké Nebraska Extension jediná kapka prostředku na mytí nádobí. „Mycí prostředek funguje jako tenzid: snižuje povrchové napětí octa, takže se mušky po přistání propadnou do kapaliny,“ stojí v jejich doporučení.
Saponát naruší hranici mezi kapalinou a vzduchem. Když octomilka přistane na hladině, aby se napila, hladina ji už neudrží – propadne se pod ni a utopí se.
Jak past správně nastražit
Výroba téhle zbraně zabere asi deset vteřin:
- Vezměte malou skleničku nebo starý kelímek od jogurtu.
- Nalijte do ní zhruba dva centimetry jablečného octa. Pokud máte jen obyčejný kvasný ocet, přidejte lžičku cukru a trochu teplé vody.
- Kápněte na hladinu jednu až dvě kapky přípravku na mytí nádobí.
- Kapalinu lehce promíchejte, aby se saponát rozprostřel. Nedělejte hustou pěnu, ta by muškám bránila v přístupu k tekutině.
Skleničku postavte co nejblíž k ovoci nebo k odpadkovému koši. Když máte mušek opravdu hodně, překryjte ji potravinářskou fólií, zajistěte gumičkou a udělejte do ní párátkem několik dírek. Funguje pak jako nálevka – mušky vlezou dovnitř za pachem octa, ale ven už cestu nenajdou.
Nechte past pracovat přes noc. Ráno bude na dně skleničky několik desítek černých teček. Počítejte ale s tím, že sklenička loví jen dospělé mušky. Abyste se octomilek zbavili natrvalo, musíte zároveň odklidit to, na čem se líhnou: přezrálé ovoce, zbytky v koši a slupky v dřezu.