Tenhle dámský parfém patří mezi nejlepší vůně všech dob. Slavné jméno zdědil po kontroverzní legendě
28. 7. 2026 – 15:12 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Některé parfémy zazáří jednu sezonu a poté se nenápadně vytratí z regálů. Jiné dokážou přežít měnící se trendy a postupně se promění v moderní klasiku.
Stačí jediné přivonění a je jasné, proč tato vůně vyvolává tak silné reakce. Nevoní jako nevinná kytice položená na stole. Hned v úvodu přichází výrazná káva, kterou postupně zjemní bílé květiny a sladká vanilka. Výsledkem je hřejivý, smyslný parfém, jenž působí sebevědomě, ale zároveň elegantně a patří mezi špičku parfému.
Vůně, kterou si s jinou jen těžko spletete
Black Opium přišel na trh v roce 2014 a od začátku sázel na neobvyklý kontrast. Yves Saint Laurent Beauty dnes jeho charakter popisuje prostřednictvím černé kávy, pomerančového květu, cedrového dřeva a pačuli. V celé kompozici jsou ovšem znatelné také bílé květiny a smyslná vanilka.
Právě káva představovala prvek, který vůni odlišil od záplavy běžných sladkých parfémů. Značka ji vykresluje jako temné pozadí pro jasné bílé květy a vanilku. Parfém proto nepůsobí pouze sladce. Má v sobě energii, lehkou hořkost i přitažlivou večerní náladu.
Na pokožce se vůně postupně mění. Úvod může působit intenzivně a téměř provokativně, ale po několika minutách se káva propojí s květinami a krémovou vanilkou. Nakonec zůstává hřejivá, dřevitě sladká stopa.
Za Black Opium nestojí jediný autor, ale čtveřice uznávaných parfumérů: Nathalie Lorson, Marie Salamagne, Olivier Cresp a Honorine Blanc. Každý z nich měl kompozici dodat jinou část její osobnosti.
Podle rozhovoru zveřejněného organizací The Perfume Society vytvořila Nathalie Lorson temný kávový akord. Marie Salamagne pracovala s hruškou a růžovým pepřem, které vůni dodaly ostřejší a mladistvější charakter. Honorine Blanc do ní přinesla světlo prostřednictvím bílých květin a Olivier Cresp se soustředil na její návykovou, výrazně gurmánskou stránku.
Možná právě tato spolupráce vysvětluje, proč parfém nepůsobí jednoduše. Sladkost v něm soupeří s hořkostí, jemné květiny s temnou kávou a elegantní základ s lehce rockovým charakterem.
Slavné jméno zdědil po kontroverzní legendě
Black Opium svým názvem připomíná původní parfém Opium, který Yves Saint Laurent představil v roce 1977. Tehdejší vůně se proslavila nejen svou kořeněnou orientální kompozicí, ale také názvem a reklamními kampaněmi, které opakovaně vyvolávaly kontroverze.
Black Opium však není pouhou modernější kopií svého předchůdce. Místo výrazného koření staví především na kombinaci kávy, bílých květin a vanilky. Z původního parfému si ponechává hlavně odvahu, temnou smyslnost a schopnost přitahovat pozornost.
Také lahvička pracuje s kontrastem světla a tmy. Černý povrch pokrytý třpytem připomíná noční oblohu nebo černý drahokam. Uprostřed zůstává průhledné kruhové okénko, které navazuje na tvar staršího Opia.
Parfém, který nechce zůstat bez povšimnutí
Tahle vůně pravděpodobně nebude ideální pro ženy, které vyhledávají téměř neznatelné citrusové nebo mýdlově čisté vůně. Je sladší, výraznější a počítá s tím, že si ho okolí všimne. Nejlépe může vyniknout večer, během chladnějších měsíců nebo při příležitostech, kdy má parfém tvořit důležitou součást celkového dojmu.
To ovšem neznamená, že ho nelze nosit přes den. Rozhodující je množství. Jeden nebo dva střiky mohou působit elegantně a příjemně, zatímco příliš velká dávka může být v kanceláři nebo uzavřené místnosti těžká.
Samotná značka doporučuje nanášet vůni na pulzní body, například na zápěstí, krk a oblast hrudníku. Parfém se na teplejší pokožce postupně rozvíjí a vytváří charakteristickou sladce kávovou stopu. Zápěstí by se po aplikaci neměla třít o sebe, protože mechanické tření a teplo mohou ovlivnit způsob, jakým se jednotlivé tóny rozvinou.
Je opravdu nejlepší ze všech?
Označit jediný parfém za objektivně nejlepší vůni všech dob by bylo odvážné. Parfém se totiž na každém člověku rozvíjí trochu jinak a do výsledného dojmu vstupuje tělesná chemie, vzpomínky i osobní vkus.
Black Opium má přesto něco, co se většině novinek nikdy nepodaří získat. Více než deset let po uvedení zůstává snadno rozpoznatelný, běžně dostupný a pravidelně se vrací do výběrů nejlepších a nejoblíbenějších dámských vůní.
Pokud tedy hledáte nenápadný parfém, který splyne s okolím, tento černý flakon pravděpodobně nebude správnou volbou. Jestli ale chcete vůni, která spojuje hořkou kávu, bílé květiny, vanilku a pořádnou dávku sebevědomí, je pochopitelné, proč se Black Opium proměnil v moderní klasiku.